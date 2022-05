Kiew holt 100 Zivilisten aus Stahlwerk in Mariupol

Mariupol/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach wochenlangem Tauziehen hat am Wochenende die Rettung von Zivilisten aus dem russisch belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol begonnen. Rund 100 Zivilisten seien evakuiert worden und auf dem Weg ins ukrainisch kontrollierte Saporischschja, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag mit. Sie würden am Montag dort erwartet. Zuvor hatten die Vereinten Nationen vom Beginn der Evakuierungsaktion berichtet.

EU-Energieminister beraten über Russlands Gas-Lieferstopp

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Die Energieminister der EU-Staaten beraten am Montag bei einem Sondertreffen über Russlands Stopp von Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Bei den Gesprächen in Brüssel (15.00 Uhr) soll es insbesondere um die Frage der Versorgungssicherheit gehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte zuletzt, man werde sicherstellen, dass die Entscheidung Russlands möglichst geringe Auswirkungen auf europäische Verbraucher haben werde.

Latein und Griechisch zum Auftakt der Zentralmatura

Wien - Mit den Klausuren in Latein und Griechisch beginnt am Montag die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison stehen damit zwei kleinere Fächer auf dem Programm - in Latein maturieren rund 2.100 Schülerinnen und Schüler, in Griechisch etwa zwei Dutzend. Für den Großteil der rund 46.000 Maturanten an AHS, BHS und bei der Berufsreifeprüfung geht es dann am Dienstag mit den Klausuren in Mathematik los.

40-Jähriger verunglückte in der Steiermark tödlich mit Pkw

Leibnitz - Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Sonntag im Bezirk Leibnitz in der Steiermark ereignet. Ein 40-Jähriger kam am Nachmittag auf der Gemeindestraße mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Achse und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Dabei erlitt der Mann tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Zusammenstöße und Festnahmen bei Maidemonstration in Paris

Paris - Bei den traditionellen Mai-Kundgebungen in Frankreich ist es in Paris zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Wie der Fernsehsender BFMTV am Sonntag berichtete, wurden Fensterscheiben zertrümmert und Geschäfte beschädigt - darunter Versicherungen, eine McDonald's-Filiale und Banken. Vermummte sollen versucht haben, eine Barrikade zu errichten. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Wasserwerfern.

Flugausfälle wegen schwerer Sandstürme im Irak

Bagdad - Schwere Sandstürme im Irak haben den Flugverkehr beeinträchtigt und Berichten zufolge bei Dutzenden Menschen zu Atembeschwerden geführt. Sowohl am Flughafen der Hauptstadt Bagdad sowie in Najaf im Süden wurden Flüge wegen der schlechten Sicht ausgesetzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur INA am Sonntag berichtete. "Die Flüge sind ausgesetzt, bis die Sichtverhältnisse sich verbessern", zitierte INA aus Flughafenkreisen in Najaf.

Sieben Volksbegehren können ab Montag unterstützt werden

Wien - Montag früh startet die Eintragungswoche für sieben Volksbegehren. Entweder online oder in einem der rund 2.000 Eintragungslokale können "Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren", "Impfpflichtabstimmung: Nein respektieren!", "Nein zur Impfpflicht", "Stoppt Lebendtier-Transportqual", "Arbeitslosengeld rauf!", "Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!" und "Mental Health Jugendvolksbegehren" mit einer Unterschrift unterstützt werden.

Islamische Welt feiert Fastenbrechen zu Ende des Ramadan

Riad/Tunis - Nach einem entbehrungsreichen Monat endet für Millionen Muslime weltweit der Fastenmonat Ramadan. Viele müssen die dreitägigen Feierlichkeiten zum Fastenbrechen ab Montag aber angesichts steigender Preise für Lebensmittel und Treibstoff einschränken. Schuld daran ist der Krieg in der Ukraine. In den vergangenen beiden Jahren hatte bereits die Corona-Pandemie die Feierstimmung zum auch als Zuckerfest bekannten Eid al-Fitr getrübt.

red