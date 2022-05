Latein und Griechisch zum Auftakt der Zentralmatura

Wien - Mit den Klausuren in Latein und Griechisch beginnt am Montag die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison stehen damit zwei kleinere Fächer auf dem Programm - in Latein maturieren rund 2.100 Schülerinnen und Schüler, in Griechisch etwa zwei Dutzend. Für den Großteil der rund 46.000 Maturanten an AHS, BHS und bei der Berufsreifeprüfung geht es dann am Dienstag mit den Klausuren in Mathematik los.

Tote bei Großbrand auf Uni-Campus auf den Philippinen

Manila - Bei einem Großbrand auf dem Campus einer staatlichen Universität auf den Philippinen sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Drei Menschen seien verletzt worden, als das Feuer in Quezon City nahe der Hauptstadt Manila mehr als 80 Häuser in einem dicht besiedelten Wohnbereich der Hochschule zerstört habe, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

EU-Energieminister beraten über Russlands Gas-Lieferstopp

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Die Energieminister der EU-Staaten beraten am Montag bei einem Sondertreffen über Russlands Stopp von Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Bei den Gesprächen in Brüssel (15.00 Uhr) soll es insbesondere um die Frage der Versorgungssicherheit gehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte zuletzt, man werde sicherstellen, dass die Entscheidung Russlands möglichst geringe Auswirkungen auf europäische Verbraucher haben werde.

ÖVP-Wähler bevorzugen Nehammer als Parteichef vor Kurz

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am 14. Mai auf einem Bundesparteitag in Graz offiziell zum neuen Chef der Volkspartei gekürt. Bei den ÖVP-Wählern liegt er mittlerweile in der Gunst klar vor seinem Vorgänger, Altkanzler Sebastian Kurz. 48 Prozent sehen Nehammer für den Spitzenposten in der Partei als am besten geeignet, nur noch 27 Prozent geben Kurz den Vorzug, wie aus dem "Österreich-Trend" des Hajek-Instituts für die APA und ATV hervorgeht.

Islamische Welt feiert Fastenbrechen zu Ende des Ramadan

Riad/Tunis - Nach einem entbehrungsreichen Monat endet für Millionen Muslime weltweit der Fastenmonat Ramadan. Viele müssen die dreitägigen Feierlichkeiten zum Fastenbrechen ab Montag aber angesichts steigender Preise für Lebensmittel und Treibstoff einschränken. Schuld daran ist der Krieg in der Ukraine. In den vergangenen beiden Jahren hatte bereits die Corona-Pandemie die Feierstimmung zum auch als Zuckerfest bekannten Eid al-Fitr getrübt.

Sieben Volksbegehren können ab Montag unterstützt werden

Wien - Montag früh startet die Eintragungswoche für sieben Volksbegehren. Entweder online oder in einem der rund 2.000 Eintragungslokale können "Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren", "Impfpflichtabstimmung: Nein respektieren!", "Nein zur Impfpflicht", "Stoppt Lebendtier-Transportqual", "Arbeitslosengeld rauf!", "Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!" und "Mental Health Jugendvolksbegehren" mit einer Unterschrift unterstützt werden.

