Weitere Zivilisten in Bussen aus Mariupol gebracht

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist am Montagvormittag die Evakuierung fortgesetzt worden. Mehrere Zivilisten hätten die südostukrainische Stadt in Bussen verlassen, teilte ein Berater es Bürgermeisters mit. Es habe sich dabei aber anders als bei einigen vorherigen Konvois nicht um Zivilisten aus dem umkämpften Stahlwerk Asowstal gehandelt, das von russischen Truppen belagert wird. Russland setzte unterdessen seine Angriffe im Osten des Landes fort.

UNHCR: Mehr als 5,5 Millionen Flüchtlinge seit Kriegsbeginn

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehr als 5,5 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen (UN) seit Beginn des Kriegs am 24. Februar aus der Ukraine geflohen. Die Zahl gehe auf eine Vielzahl von Informationen zurück, teilt das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit. Vor allem handle es sich um Zählungen der Behörden an offiziellen Grenzübergängen.

Latein und Griechisch zum Auftakt der Zentralmatura

Wien - Mit den Klausuren in Latein und Griechisch beginnt am Montag die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison stehen damit zwei kleinere Fächer auf dem Programm - in Latein maturieren rund 2.100 Schülerinnen und Schüler, in Griechisch etwa zwei Dutzend. Für den Großteil der rund 46.000 Maturanten an AHS, BHS und bei der Berufsreifeprüfung geht es dann am Dienstag mit den Klausuren in Mathematik los.

Ende April waren 327.308 Menschen ohne Job

Wien - Die Zahl der Menschen ohne Job ist im April trotz des Krieges in der Ukraine im Monatsvergleich gefallen. Ende April waren demnach 327.308 Personen arbeitslos oder in Schulung. 254.755 suchten einen Job, weitere 72.553 waren in Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS). Die Arbeitslosenquote betrug 6,1 Prozent, die niedrigste April-Arbeitslosenquote seit 2008. Im Wochenvergleich hat es aber einen leichten Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen gegeben.

Corona-Welle flacht mit 4.098 Neuinfektionen weiter ab

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich flacht weiter ab. Am heutigen Montag kamen laut den Ministerien 4.098 Neuinfektionen hinzu, das ist der geringste Wert seit vier Monaten. Der Sieben-Tages-Schnitt sank auf 5.719 Fälle pro 100.000 Einwohner ab. Bei den Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern gab es weitere Rückgänge, auf den Intensivstationen jedoch wurde ein Zuwachs verzeichnet. Insgesamt 1.205 Infizierte lagen zu Wochenbeginn im Spital.

Handy von Spaniens Premier illegal angezapft

Madrid - Die Handys des spanischen Ministerpräsidenten Pedro S�nchez und der Verteidigungsministerin Margarita Robles sind nach offiziellen Angaben ausspioniert worden. Sie seien "illegal" und "von außerhalb" mit Hilfe der israelischen Spionage-Software Pegasus angezapft worden, teilte die Regierung in Madrid am Montag mit. Es handle sich nicht um eine Vermutung, sondern "um ungeheuer schwerwiegende Fakten", sagte Kabinettsminister F�lix Bola�os bei einer Pressekonferenz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red