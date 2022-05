Weitere Zivilisten in Bussen aus Mariupol gebracht

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Evakuierung von Zivilisten aus dem eingekesselten Stahlwerk in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol soll am Montag nach Angaben der Stadtverwaltung fortgesetzt werden. Mehrere Zivilisten hätten die Stadt in Bussen verlassen, es seien aber weiterhin Hunderte Menschen auf dem Gelände von Asowstal, das von russischen Truppen umzingelt ist. Russischer Raketenbeschuss hielt demnach aber auch an anderen Orten im Osten des Landes unvermindert an.

Ende April waren 327.300 Menschen ohne Job

Wien - Die Konjunkturabkühlung aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Russland-Sanktionen hat die positive Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt vorerst noch nicht gestoppt. Mit rund 327.300 Menschen ohne Job gab es die niedrigsten April-Arbeitslosenzahlen seit 2012 und mit 6,1 Prozent die geringste April-Arbeitslosenquote seit 2008. Zur Kurzarbeit vorangemeldet waren zuletzt rund 52.600 Personen.

Corona-Welle flacht mit 4.098 Neuinfektionen weiter ab

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich flacht weiter ab. Am heutigen Montag kamen laut den Ministerien 4.098 Neuinfektionen hinzu, das ist der geringste Wert seit vier Monaten. Der Sieben-Tages-Schnitt sank auf 5.719 Fälle pro 100.000 Einwohner ab. Bei den Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern gab es weitere Rückgänge, auf den Intensivstationen jedoch wurde ein Zuwachs verzeichnet. Insgesamt 1.205 Infizierte lagen zu Wochenbeginn im Spital.

Karner startet "Aktion scharf" im Asylbereich

Wien - Angesichts deutlich steigender Asylzahlen startet das Innenministerium mit dem heutigen "Tag eine "Aktion scharf" gegen "Asyl-Missbrauch". Das kündigte Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) in einem Pressegespräch an. Geplant sind 300 Schwerpunktaktionen, genannt "Missbrauchs-Planquadrate", auf unterschiedlichen Ebenen. Bis zu 1.400 Polizisten von Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl bis zu Zollfahndung und Finanzpolizei sollen gleichzeitig im Einsatz sein.

Ein Toter bei Verkehrsunfall auf der A2 bei Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Ein Mann ist Montagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) zwischen Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) und Wiener Neustadt gestorben. Feuerwehrangaben zufolge war ein Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen. Vier Personen befreiten sich selbst aus dem Kfz. Sie wurden erstversorgt und zur Kontrolle ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Aufgrund des Einsatzes bildete sich ein sechs Kilometer langer Stau im Frühverkehr in Richtung Wien.

Handy von Spaniens Premier illegal angezapft

Madrid - Die Handys des spanischen Ministerpräsidenten Pedro S�nchez und der Verteidigungsministerin Margarita Robles sind nach offiziellen Angaben ausspioniert worden. Sie seien "illegal" und "von außerhalb" mit Hilfe der israelischen Spionage-Software Pegasus angezapft worden, teilte die Regierung in Madrid am Montag mit. Es handle sich nicht um eine Vermutung, sondern "um ungeheuer schwerwiegende Fakten", sagte Kabinettsminister F�lix Bola�os bei einer Pressekonferenz.

