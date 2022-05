Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol stockt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Evakuierung von Zivilisten aus der verwüsteten ukrainischen Hafenstadt Mariupol sollte am Montag fortgesetzt werden. Die zunächst angekündigte Evakuierung weiterer Zivilisten verzögerte sich aber offenbar. Die Stadtverwaltung von Mariupol widersprach am Montag Angaben eines Bürgermeister-Beraters, wonach in der Früh weitere Evakuierungsbusse die Stadt verlassen hätten. An anderen Orten im Osten des Landes hielt russischer Raketenbeschuss unvermindert an.

UNHCR: Mehr als 5,5 Millionen Flüchtlinge seit Kriegsbeginn

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehr als 5,5 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen (UN) seit Beginn des Kriegs am 24. Februar aus der Ukraine geflohen. Die Zahl gehe auf eine Vielzahl von Informationen zurück, teilt das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR mit. Vor allem handle es sich um Zählungen der Behörden an offiziellen Grenzübergängen.

Gewessler: Österreich will russisches Öl-Embargo mittragen

Brüssel - Österreich verwehrt sich nicht gegen einen Import-Stopp von russischem Öl. "Österreich ist bereit, ein Öl-Embargo auch konsequent mitzutragen, wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten sich dafür entscheiden", sagte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag am Rande eines Sondertreffens der EU-Energieminister in Brüssel. Das Land sei vorbereitet, versicherte Gewessler. Bereits seit März sei in Österreich kein russisches Öl mehr verarbeitet worden.

Prozess um groß angelegten Bier-Diebstahl in Graz

Graz - Im Grazer Straflandesgericht hat am Montag ein ungewohntes Gedränge geherrscht: 23 Angeklagte und fast ebenso viele Anwälte mussten sich wegen jahrelanger Bierdiebstähle aus der Grazer Brauerei Puntigam einfinden. Die Beschuldigten sollen von Jänner 2009 bis November 2017 verkaufgeeignetes Bier als Bruchware deklariert und unter der Hand vertrieben haben. Dabei entstand laut Ankläger für die Brauerei ein Schaden von 1,7 Millionen Euro.

Wiener Börse schließt mit klaren Verlusten

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag mit klaren Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Auch wenn die US-Börsen im europäischen Späthandel höher in die Börsensitzung gestartet waren, dürfte ihr sehr schwacher Freitagsschluss belastet haben. Überdies hatte am Vormittag ein "Flashcrash" an der Stockholmer Börse für Unruhe an den Aktienmärkten gesorgt. Der ATX ging um 1,5 Prozent tiefer bei 3.236 Punkten aus dem Handel. Die SBO-Aktien verloren unter den Einzelwerten 5,7 Prozent.

Ende April waren 327.300 Menschen ohne Job

Wien - Die Konjunkturabkühlung aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Russland-Sanktionen hat die positive Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt vorerst noch nicht gestoppt. Mit rund 327.300 Menschen ohne Job gab es die niedrigsten April-Arbeitslosenzahlen seit 2012 und mit 6,1 Prozent die geringste April-Arbeitslosenquote seit 2008. Zur Kurzarbeit vorangemeldet waren zuletzt rund 52.600 Personen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red