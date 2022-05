Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol stockt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Evakuierung von Zivilisten aus der verwüsteten ukrainischen Hafenstadt Mariupol sollte am Montag fortgesetzt werden. Die zunächst angekündigte Evakuierung weiterer Zivilisten verzögerte sich aber offenbar. Die Stadtverwaltung von Mariupol widersprach am Montag Angaben eines Bürgermeister-Beraters, wonach in der Früh weitere Evakuierungsbusse die Stadt verlassen hätten. An anderen Orten im Osten des Landes hielt russischer Raketenbeschuss unvermindert an.

Gouverneur: Tote bei Raketeneinschlag in Odessa

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa im Südwesten der Ukraine sind nach Angaben des Gouverneurs Maksym Martschenko mehrere Menschen gestorben. Weitere seien verletzt worden, teilte er auf Telegram mit. Der Sender Suspilne berichtete unter Berufung auf das Militär, ein religiöses Gebäude sei getroffen worden. Einem US-Insider zufolge erzielte Russland in den vergangenen Tagen "bestenfalls minimale" Fortschritte bei seiner Offensive im Donbass im Osten des Landes.

UNHCR: Mehr als 5,5 Millionen Flüchtlinge seit Kriegsbeginn

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehr als 5,5 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen (UN) seit Beginn des Kriegs am 24. Februar aus der Ukraine geflohen. Die Zahl gehe auf eine Vielzahl von Informationen zurück, teilt das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR mit. Vor allem handle es sich um Zählungen der Behörden an offiziellen Grenzübergängen.

Gewessler: Österreich will russisches Öl-Embargo mittragen

Brüssel - Österreich verwehrt sich nicht gegen einen Import-Stopp von russischem Öl. "Österreich ist bereit, ein Öl-Embargo auch konsequent mitzutragen, wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten sich dafür entscheiden", sagte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag am Rande eines Sondertreffens der EU-Energieminister in Brüssel. Das Land sei vorbereitet, versicherte Gewessler. Bereits seit März sei in Österreich kein russisches Öl mehr verarbeitet worden.

Corona-Welle flacht mit 4.098 Neuinfektionen weiter ab

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich flacht weiter ab. Am heutigen Montag kamen laut den Ministerien 4.098 Neuinfektionen hinzu, das ist der geringste Wert seit vier Monaten. Der Sieben-Tages-Schnitt sank auf 5.719 Fälle pro 100.000 Einwohner ab. Bei den Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern gab es weitere Rückgänge, auf den Intensivstationen jedoch wurde ein Zuwachs verzeichnet. Insgesamt 1.205 Infizierte lagen zu Wochenbeginn im Spital.

250 Festnahmen bei Protesten in Armenien

Jerewan (Eriwan) - In der Südkaukasusrepublik Armenien sind in der Hauptstadt Eriwan bei neuen Protesten gegen Regierungschef Nikol Paschinjan 250 Menschen festgenommen worden. Die Polizei gehe mit äußerster Härte gegen die Demonstranten vor, unter denen auch Abgeordnete seien, sagte der zur Opposition gehörende Vizeparlamentschef Ischchan Sagateljan armenischen Medien am Montag. Den Festgenommenen wird Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.

Prozess um groß angelegten Bier-Diebstahl in Graz

Graz - Im Grazer Straflandesgericht hat am Montag ein ungewohntes Gedränge geherrscht: 23 Angeklagte und fast ebenso viele Anwälte mussten sich wegen jahrelanger Bierdiebstähle aus der Grazer Brauerei Puntigam einfinden. Die Beschuldigten sollen von Jänner 2009 bis November 2017 verkaufgeeignetes Bier als Bruchware deklariert und unter der Hand vertrieben haben. Dabei entstand laut Ankläger für die Brauerei ein Schaden von 1,7 Millionen Euro.

Mindestens acht Tote bei Wohnhaus-Einsturz in Nigeria

Lagos - In Nigerias Wirtschaftsmetropole Lagos sind mindestens acht Menschen beim Einsturz eines dreistöckigen Wohngebäudes gestorben. Zahlreiche weitere Menschen würden seit dem Vorfall am Sonntagabend vermisst, sagte Ibrahim Farinloye, ein Koordinator des nationalen Rettungsdienstes NEMA, am Montag. Einsatzkräfte durchsuchten die Trümmer am Montag weiter nach Überlebenden und Opfern. Bisher seien 23 Menschen, darunter sieben Kinder, gerettet worden, so Farinloye.

