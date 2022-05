Russische Attacke auf Odessa

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einer russischen Attacke auf die südukrainische Hafenstadt Odessa ist nach Angaben der Behörden ein Jugendlicher getötet worden. Ein Raketenangriff habe ein Haus zerstört, in dem sich fünf Menschen aufhielten, teilte die Stadtverwaltung am Montagabend mit. Ein 15-Jähriger sei getötet und ein Mädchen verletzt worden. Odessa war zuletzt immer wieder Ziel von Attacken. Im Asowstal-Werk in Mariupol sollen rund 200 Zivilisten in verschütteten Bunkern gefangen sein.

Gewessler: Österreich will russisches Öl-Embargo mittragen

Brüssel/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Österreich verwehrt sich nicht gegen einen Import-Stopp von russischem Öl. "Österreich ist bereit, ein Öl-Embargo auch konsequent mitzutragen, wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten sich dafür entscheiden", sagte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag am Rande eines Sondertreffens der EU-Energieminister in Brüssel. Das Land sei vorbereitet, versicherte Gewessler. Bereits seit März sei in Österreich kein russisches Öl mehr verarbeitet worden.

Oberster US-Gerichtshof könnte legale Abtreibung aufheben

Washington - Der Oberste Gerichtshof in den USA könnte laut einem Zeitungsbericht die legalisierte Abtreibung landesweit aufheben. Ein durchgesickerter erster Entwurf einer Mehrheitsmeinung deute darauf hin, dass der Oberste Gerichtshof die Entscheidung Roe v. Wade kippen werde, berichtete die Zeitung "Politico" am Montag (Ortszeit). "Roe war von Anfang an ungeheuerlich falsch", schrieb demnach einer der Richter, Samuel Alito, laut dem Blatt in dem auf den 10. Februar datierten Papier.

Fuchs und Pilnacek als Auskunftspersonen im U-Ausschuss

Wien - Mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, und dem mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek sind am Dienstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zwei hochrangige Vertreter der Justiz geladen, gegen die selbst ermittelt wird. Die Opposition sieht in ihnen Proponenten eines türkisen Netzwerkes innerhalb der heimischen Justiz.

25-Jähriger wegen Mordversuchs in Linz vor Gericht

Linz - Ein 25-jähriger muss sich ab heute, Dienstag, im Linzer Landesgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Der Afghane soll Ende Juni 2021 nach einem Streit mehrmals mit einem Butterfly-Messer auf einen Tschetschenen eingestochen haben. Der 23-Jährige wurde so schwer verletzt, dass ihm beide Unterschenkel amputiert werden mussten. Ein mutmaßlicher Mittäter wurde wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Der Prozess geht am Mittwoch weiter.

Mordprozess um erstochene 37-Jährige in Wien-Floridsdorf

Wien - Wegen Mordes und Mordversuchs muss sich am Dienstag ein 45-jähriger Mann am Wiener Landesgericht verantworten. Er soll am 14. November 2021 in einem Wohnhaus mit betreuten Wohnungen in Floridsdorf bei einem Streit um Drogen eine Nachbarin erstochen und einen anderen Mann schwer verletzt haben. Tatwaffe war ein Klappmesser, das der 45-Jährige bei seiner Festnahme noch in seiner Hosentasche hatte.

