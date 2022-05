Österreich in Pressefreiheits-Index auf 31. Platz abgestürzt

Paris/Wien - Österreich entfernt sich weiter von der Gruppe der Staaten mit völlig freier Presse. Im am Dienstag veröffentlichen Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen (RSF) liegt es nur noch auf Platz 31, und damit im Mittelfeld der Staaten mit einer "zufriedenstellenden" Pressefreiheit. RSF Österreich sprach von einem "katastrophalen Absturz" von Platz 17 im Vorjahr. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) teilte mit, sie wolle sich das Bewertungssystem "genau ansehen".

Schwerer Unfall mit Öffi-Bus in Wien: Sieben Verletzte

Wien - Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Bus der Wiener Linien hat sich Dienstagfrüh im Bezirk Penzing ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache habe der Buslenker auf der Ulmenstraße - eine relativ abschüssige Straße - die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren, berichtete der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, der APA. Dies hat eine Kettenreaktion an Aufprallen und Zusammenstößen in Gang gesetzt. In Summe wurden sieben Personen verletzt, zwei davon schwer.

Oberster US-Gerichtshof könnte legale Abtreibung aufheben

Washington - Das Oberste Gericht der USA steht laut einem Medienbericht möglicherweise davor, das landesweite Recht auf Abtreibung zu kippen. Die Zeitung "Politico" veröffentlichte am Montagabend einen entsprechenden Urteilstext, bei dem es sich um einen ersten Entwurf einer mit Spannung erwarteten Entscheidung des Supreme Court zu dem Fall Roe vs Wade handeln soll. Die Abtreibungsdebatte könnte damit zu einem zentralen Thema bei der Kongresswahl Anfang November werden.

Lebender sollte in Leichenhaus in Shanghai gebracht werden

Shanghai - Irrtümlich hat ein Pflegeheim in Shanghai einen älteren Bewohner, der noch lebte, in einem Leichensack abtransportieren wollen. Als er in den Leichenwagen verladen wurde, regte sich der Körper, so dass Mitarbeiter bemerkten, dass der Mann keineswegs tot war, wie auf einem Video zu sehen ist, das in Chinas Internet für Aufregung sorgte. Die Männer öffneten den gelben Leichensack und überzeugten sich davon, dass der Senior tatsächlich noch lebte.

Gewessler: Österreich will russisches Öl-Embargo mittragen

Brüssel/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Österreich verwehrt sich nicht gegen einen Import-Stopp von russischem Öl. "Österreich ist bereit, ein Öl-Embargo auch konsequent mitzutragen, wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten sich dafür entscheiden", sagte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag am Rande eines Sondertreffens der EU-Energieminister in Brüssel. Das Land sei vorbereitet, versicherte Gewessler. Bereits seit März sei in Österreich kein russisches Öl mehr verarbeitet worden.

25-Jähriger wegen Mordversuchs in Linz vor Gericht

Linz - Ein 25-jähriger muss sich ab heute, Dienstag, im Linzer Landesgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Der Afghane soll Ende Juni 2021 nach einem Streit mehrmals mit einem Butterfly-Messer auf einen Tschetschenen eingestochen haben. Der 23-Jährige wurde so schwer verletzt, dass ihm beide Unterschenkel amputiert werden mussten. Ein mutmaßlicher Mittäter wurde wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Der Prozess geht am Mittwoch weiter.

