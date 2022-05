Ukraine besorgt über mögliche Ausweitung des Kriegs

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine gibt es Sorge vor einer deutlichen Ausweitung russischer Angriffe in den kommenden Wochen. Mehrere ukrainische Medien griffen am Dienstag einen Bericht des US-Senders CNN zu Spekulationen auf, dass Kremlchef Wladimir Putin bereits in wenigen Tagen in Russland den Kriegszustand verhängen und eine Generalmobilmachung anordnen könnte. Die Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine gehen indes unvermindert weiter.

Ungarn lehnt Gas- und Öl-Embargo Russlands weiter ab

Nur-Sultan (Astana)/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ungarn bekräftigt seine Ablehnung von Sanktionen gegen die russische Öl- und Gasindustrie. Die Regierung in Budapest werde keinen Strafmaßnahmen zustimmen, die russische Öl- und Gaslieferungen nach Ungarn unmöglich machten, sagt Außenminister Peter Szijjarto bei einem Besuch in Kasachstan. Insidern zufolge könnte die EU ein Öl-Embargo gegen Russland mit Ausnahmen für die Slowakei und auch Ungarn beschließen.

Österreich in Pressefreiheits-Index auf 31. Platz abgestürzt

Paris/Wien - Österreich entfernt sich weiter von der Gruppe der Staaten mit völlig freier Presse. Im am Dienstag veröffentlichen Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen (RSF) liegt es nur noch auf Platz 31, und damit im Mittelfeld der Staaten mit einer "zufriedenstellenden" Pressefreiheit. RSF Österreich sprach von einem "katastrophalen Absturz" von Platz 17 im Vorjahr. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) teilte mit, sie wolle sich das Bewertungssystem "genau ansehen".

Fuchs und Pilnacek als Auskunftspersonen im U-Ausschuss

Wien - Mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, und dem mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek sind am Dienstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zwei hochrangige Vertreter der Justiz geladen, gegen die selbst ermittelt wird. Die Opposition sieht in ihnen Proponenten eines türkisen Netzwerkes innerhalb der heimischen Justiz.

Islamisten griffen Militärbasis in Somalia an - Viele Tote

Mogadischu/Addis Abeba - Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab in Somalia hat eine Militärbasis der Friedensmission der Afrikanischen Union angegriffen und nach eigenen Angaben Dutzende dort stationierte burundische Soldaten getötet. Ein Selbstmordattentäter hätte mit einer Autobombe den Eingang zur Militärbasis im Dorf Elbaraf in der Middle Shabelle Provinz aufgesprengt, bestätigte ein hochrangiger somalischer Militärbeamter, Mubarak Mohamed, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Oberster US-Gerichtshof könnte legale Abtreibung aufheben

Washington - Das Oberste Gericht der USA steht laut einem Medienbericht möglicherweise davor, das landesweite Recht auf Abtreibung zu kippen. Die Zeitung "Politico" veröffentlichte am Montagabend einen entsprechenden Urteilstext, bei dem es sich um einen ersten Entwurf einer mit Spannung erwarteten Entscheidung des Supreme Court zu dem Fall Roe vs Wade handeln soll. Die Abtreibungsdebatte könnte damit zu einem zentralen Thema bei der Kongresswahl Anfang November werden.

Schwerer Unfall mit Öffi-Bus in Wien: Sieben Verletzte

Wien - Ein schwerer Unfall mit einem Öffi-Bus hat sich am Dienstag gegen 8.00 Uhr in Wien-Penzing ereignet. "Der Lenker wollte in der Haltestelle in der Ulmenstraße eine defekte Tür im hinteren Bereich des Busses überprüfen. Laut ersten Analysen kam der Bus aufgrund der nicht angezogenen Feststellbremse ins Rollen", teilte Wiener-Linien-Sprecherin Lisa Schmid in einer Aussendung mit. Dies setzte eine Kette Zusammenstößen in Gang. Sieben Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Lebender sollte in Leichenhaus in Shanghai gebracht werden

Shanghai - Irrtümlich hat ein Pflegeheim in Shanghai einen älteren Bewohner, der noch lebte, in einem Leichensack abtransportieren wollen. Als er in den Leichenwagen verladen wurde, regte sich der Körper, so dass Mitarbeiter bemerkten, dass der Mann keineswegs tot war, wie auf einem Video zu sehen ist, das in Chinas Internet für Aufregung sorgte. Die Männer öffneten den gelben Leichensack und überzeugten sich davon, dass der Senior tatsächlich noch lebte.

