"Katastrophaler Absturz" Österreichs bei Pressefreiheit

Paris/Wien - Österreich entfernt sich weiter von der Gruppe der Staaten mit völlig freier Presse. Im am Dienstag veröffentlichen Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen (RSF) ist es von Platz 17 auf 31 abgerutscht. RSF Österreich sprach von einem "katastrophalen Absturz". Während sich Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) das RSF-Bewertungssystem "genau ansehen" will, hagelte es Oppositionskritik an Türkis-Grün. Besorgt zeigte sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Russland bombardiert Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Streitkräfte haben das eingekesselte Stahlwerk in der belagerten südostukrainischen Stadt Mariupol am Dienstag beschossen. Nach ukrainischen Angaben sind dort neben ukrainischen Kämpfern trotz einiger Evakuierungen immer noch rund 200 Zivilisten eingeschlossen. Reuters-Bilder zeigten Raketensalven, die von einem russischen Fahrzeug am Rande Mariupols abgefeuert wurden. In Saporischschja werden in den nächsten Stunden Busse mit Flüchtlingen aus Mariupol erwartet.

Fuchs und Pilnacek als Auskunftspersonen im U-Ausschuss

Wien - Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss hat am Dienstag mit der Befragung des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, seine Arbeit fortgesetzt. Die Opposition sieht in ihm wie auch im zweiten Zeugen des Tages - dem mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek - Proponenten eines türkisen Netzwerkes innerhalb der heimischen Justiz. Fuchs wies das zurück: "Ich gehöre keiner Partei an, ich bin kein Mitglied eines wie immer gearteten Netzwerkes."

ÖVP dementiert Gerüchte über Partei- und Regierungsumbildung

Wien - ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner dementiert Gerüchte um ihre geplante Ablöse und um eine anschließenden neuerlichem Umbau des ÖVP-Regierungsteams. Im Vorfeld des in eineinhalb Wochen stattfindenden Parteitages mit der Wahl von Bundeskanzler Karl Nehammer zum Nachfolger von Sebastian Kurz als ÖVP-Obmann hatte der "Kurier" am Dienstag über eine Ablöse der Generalsekretärin und eine anschließende Regierungsumbildung spekuliert.

Schwerer Unfall mit Öffi-Bus in Wien: Sieben Verletzte

Wien - Ein schwerer Unfall mit einem Öffi-Bus hat sich am Dienstag gegen 7.20 Uhr in Wien-Penzing ereignet. "Der Lenker stieg in der Haltestelle in der Ulmenstraße aus, um eine defekte Tür im hinteren Bereich des Busses zu überprüfen. Laut ersten Analysen setzte sich der Bus aufgrund der nicht angezogenen Feststellbremse in Bewegung und rollte gegen einen Baum", berichtete Wiener-Linien-Sprecherin Lisa Schmid in einer Aussendung. Sieben Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Oberster US-Gerichtshof könnte legale Abtreibung aufheben

Washington - Das Oberste Gericht der USA steht einem Medienbericht zufolge möglicherweise davor, das landesweite Recht auf Abtreibung zu kippen. Die Zeitung "Politico" veröffentlichte am Montagabend einen Urteilstext, bei dem es sich um einen ersten Entwurf einer mit Spannung erwarteten Entscheidung des Supreme Court zu dem Fall "Roe v. Wade" handeln soll. Die Abtreibungsdebatte könnte damit zu einem zentralen Thema bei der Kongresswahl Anfang November werden.

Behörden melden 5.240 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 5.240 Corona-Neuinfektionen dokumentiert worden. Gleichzeitig starben 13 Menschen an oder infolge von Covid-19, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorging. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 441,9 Fälle auf 100.000 Einwohner, 1.180 Krankenhauspatienten bedeuten einen Rückgang von über 20 Prozent innerhalb einer Woche.

Edtstadler: EU-Beitritt der Ukraine "langer Prozess"

Valletta - Eine EU-Vollmitgliedschaft der Ukraine sei "ein langer Prozess, auf den man sich einstellen muss, was sicher nicht in den nächsten Jahren gelingen kann", sagt Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) im APA-Interview. Ein EU-Beitritt des Landes "wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht zu erreichen sein", "die Staaten am Westbalkan warten teilweise seit Jahrzehnten auf den nächsten Schritt", so Edtstadler. Ein Schnellverfahren für die Ukraine könne es nicht geben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red