Ukraine meldet russischen Sturm auf Stahlwerk in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen haben nach ukrainischen Angaben am Dienstag mit dem Sturm auf das seit Wochen belagerte Stahlwerk Asowstal in Mariupol begonnen. Ukrainische Medien berichteten dies unter Berufung auf ukrainische Kämpfer im Werk. In der Ukraine wächst die Sorge, dass die russische Offensive insgesamt bald ausgeweitet wird. Es war Tag 68 nach dem Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine. Das südukrainische Mariupol ist weitgehend zerstört und unter russischer Kontrolle.

Heimische Lebensmittelversorgung laut Köstinger gesichert

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sieht die Lebensmittelversorgung in Österreich trotz der Auswirkungen des Ukraine-Krieges gesichert. Die hohen Kosten für Energie und Düngemittel würden derzeit aber zu großen Belastungen für die Landwirtschaft führen, sagte die Ministerin am Dienstag. Um die Versorgung weiter zu gewährleisten, fordert Köstinger unter anderem "grüne Korridore" für Exporte aus der Ukraine sowie eine weitere Stärkung der Eigenversorgung.

Schwerer Unfall mit Öffi-Bus in Wien: Sieben Verletzte

Wien - Ein schwerer Unfall mit einem Öffi-Bus hat sich am Dienstag gegen 7.20 Uhr in Wien-Penzing ereignet. "Der Lenker stieg in der Haltestelle in der Ulmenstraße aus, um eine defekte Tür im hinteren Bereich des Busses zu überprüfen. Laut ersten Analysen setzte sich der Bus aufgrund der nicht angezogenen Feststellbremse in Bewegung und rollte gegen einen Baum", berichtete Wiener-Linien-Sprecherin Lisa Schmid in einer Aussendung. Sieben Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Fuchs und Pilnacek als Auskunftspersonen im U-Ausschuss

Wien - Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss hat sich am Dienstag mit dem Streit zwischen der WKStA und deren Vorgesetzten beschäftigt. Den Auftakt machte der Oberstaatsanwaltschaft-Wien-Leiter Johann Fuchs, der den Vorwurf der Opposition, Proponent eines türkisen Netzwerkes innerhalb der Justiz zu sein, strikt zurückwies. Am Nachmittag war noch die Befragung des mittlerweile suspendierten Sektionschefs Christian Pilnacek angesetzt, gegen den ähnliche Vorwürfe erhoben wurden.

Nach Blockade: Österreich kooperiert wieder voll mit NATO

Wien - Die Türkei hat ihre Blockade der NATO-Kooperation Österreichs aufgegeben. "Die Zusammenarbeit zwischen Österreich und der NATO im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden ist wieder im vollen Umfang möglich", erklärte das Außenministerium am Dienstag auf APA-Anfrage und bestätigte damit entsprechende Berichte. Ankara hatte vor einigen Jahren auf die österreichischen Forderungen nach einem Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei mit der Blockade reagiert.

Behörden melden 5.240 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 5.240 Corona-Neuinfektionen dokumentiert worden. Gleichzeitig starben 13 Menschen an oder infolge von Covid-19, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorging. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 441,9 Fälle auf 100.000 Einwohner, 1.180 Krankenhauspatienten bedeuten einen Rückgang von über 20 Prozent innerhalb einer Woche.

Lebenslange Haft für Wiener, der 37-Jährige erstach

Wien - Ein 46 Jahre alter Mann ist am Dienstag am Landesgericht wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und aufgrund der von ihm ausgehenden Gefährlichkeit in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Er hatte am 14. November 2021 in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Wien-Floridsdorf eine 37-jährige Frau erstochen und einen 42 Jahre alten Mann lebensgefährlich verletzt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Mehr als die Hälfte erwachsener Europäer zu dick

Kopenhagen/Wien - Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Europa ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO übergewichtig. 59 Prozent der Erwachsenen in der europäischen WHO-Region lebten demnach mit Übergewicht oder Fettleibigkeit. Der Anteil bei den Männern sei höher (63 Prozent) als bei den Frauen (54 Prozent), schreibt die WHO Europa in ihrem am Dienstag vorgestellten Europäischen Fettleibigkeitsbericht 2022.

