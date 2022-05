Ukraine meldet russischen Sturm auf Stahlwerk in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen haben nach ukrainischen Angaben am Dienstag mit dem Sturm auf das seit Wochen belagerte Stahlwerk Asowstal in Mariupol begonnen. Ukrainische Medien berichteten dies unter Berufung auf ukrainische Kämpfer im Werk. In der Ukraine wächst die Sorge, dass die russische Offensive insgesamt bald ausgeweitet wird. Es war Tag 68 nach dem Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine. Das südukrainische Mariupol ist weitgehend zerstört und unter russischer Kontrolle.

Mindestens zehn Tote bei Angriff auf Fabrik in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - Bei einem russischen Angriff auf eine Fabrik in der Ostukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet worden. 15 weitere Menschen seien durch den Beschuss des Koks-Werks in der Kleinstadt Awdijiwka verletzt worden, erklärte der Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Die Opferzahl könnte demnach noch steigen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte Kremlchef Putin auf, den Krieg zu stoppen.

EU-Vorschlag zu Öl-Embargo erwartet

Wien/Brüssel/Bratislava - In der Debatte um ein mögliches Öl-Embargo der EU gegen Russland wird nun der Vorschlag der EU-Kommission erwartet. "Wir warten den finalen Vorschlag der Kommission ab", betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) laut Ö1 am Dienstag in einer Stellungnahme. Ein gemeinsames Öl-Embargo aller EU-Länder zeichnete sich am Dienstag jedoch nicht ab. Neben Ungarn machte auch die Slowakei deutlich, dass sie sich nicht für einen schnellen Einfuhrstopp gerüstet sieht.

Heimische Lebensmittelversorgung laut Köstinger gesichert

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sieht die Lebensmittelversorgung in Österreich trotz der Auswirkungen des Ukraine-Krieges gesichert. Die hohen Kosten für Energie und Düngemittel würden derzeit aber zu großen Belastungen für die Landwirtschaft führen, sagte die Ministerin am Dienstag. Um die Versorgung weiter zu gewährleisten, fordert Köstinger unter anderem "grüne Korridore" für Exporte aus der Ukraine sowie eine weitere Stärkung der Eigenversorgung.

Pilnacek beklagt im U-Ausschuss fehlende Chat-Einsicht

Wien - Der mittlerweile suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek hat am Dienstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zu Beginn der Befragung beklagt, dass ihm die Einsichtnahme in seine, von der Staatsanwaltschaft sichergestellten E-Mails und Chatnachrichten bis dato verweigert wurde. Dies sei "verfassungsrechtlich" nicht vertretbar. Diesbezüglich habe er auch unzählige Anträge eingebracht, die "bis heute unerledigt" blieben.

Schwerer Unfall mit Öffi-Bus in Wien: Sieben Verletzte

Wien - Ein schwerer Unfall mit einem Öffi-Bus hat sich am Dienstag gegen 7.20 Uhr in Wien-Penzing ereignet. "Der Lenker stieg in der Haltestelle in der Ulmenstraße aus, um eine defekte Tür im hinteren Bereich des Busses zu überprüfen. Laut ersten Analysen setzte sich der Bus aufgrund der nicht angezogenen Feststellbremse in Bewegung und rollte gegen einen Baum", berichtete Wiener-Linien-Sprecherin Lisa Schmid in einer Aussendung. Sieben Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Coronakrise kostete viele Jobs im Tourismus

Wien - Die Pandemie hat deutliche Spuren im Tourismus hinterlassen. Der Fachkräftemangel hat sich empfindlich verschärft. Heuer im März waren laut Arbeitsminister Martin Kocher um 9.000 Menschen weniger in der Branche beschäftigt als im März 2019, ein Jahr bevor die Krise in Europa einsetzte. Gleich im ersten Coronajahr 2020 kam es zu einem massiven Einbruch. "Etwa 40 Prozent der Beschäftigten waren nicht mehr in diesem Bereich tätig", berichtete Kocher am Hotelierkongress.

Lebenslange Haft für Wiener, der 37-Jährige erstach

Wien - Ein 46 Jahre alter Mann ist am Dienstag am Landesgericht wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und aufgrund der von ihm ausgehenden Gefährlichkeit in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Er hatte am 14. November 2021 in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Wien-Floridsdorf eine 37-jährige Frau erstochen und einen 42 Jahre alten Mann lebensgefährlich verletzt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Wiener Börse schließt mit klaren Zugewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Dienstag klar um 1,71 Prozent und schloss bei 3.291,52 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach dem schwachen Wochenstart etwas erholt. Die Märkte warten bereits auf die US-Notenbank, die am Mittwochabend ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen wird. Gut gesucht zeigten sich unter den Einzelwerten Bank-Aktien und Öl-Titel.

