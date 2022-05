EU-Kommission legte Entwurf für Öl-Embargo vor

Straßburg/EU-weit - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die neuen Pläne für Wirtschaftssanktionen gegen Russland bestätigt. "Wir schlagen jetzt ein Embargo für russisches Öl vor. Dabei geht es um ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl", sagte sie am Mittwochmorgen im Europaparlament. Man wolle russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen.

Belarus schickt Eingreiftruppe in unangekündigtes Manöver

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Minsk - Vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs prüft Belarus in einem unangekündigten Militärmanöver seine schnelle Eingreiftruppe. Während der Inspektion müssen "die Truppenteile und Einheiten Aspekte der Gefechtsbereitschaft, des Marschs in die befohlenen Einsatzgebiete und der Durchführung von Gefechtsaufgaben einüben", teilte das belarussische Verteidigungsministerium am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit.

Staatsspitze gedenkt der Befreiung des KZ Gusen

Mauthausen/Langenstein - Am Areal des ehemaligen KZ Gusen in Oberösterreich gedenkt heute, Mittwoch, die Staatsspitze der Befreiung des Lagers im Mai 1945. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werden zahlreiche weitere Mitglieder der Bundesregierung sowie der Parlamentsklubs von SPÖ, Grünen und NEOS erwartet.

Nordkorea feuert Rakete in Richtung Meer ab

Pjöngjang - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine mutmaßlich atomwaffenfähige Rakete abgefeuert. Nordkorea habe eine ballistische Rakete kurz nach Mittwochmittag (Ortszeit) im Gebiet der Hauptstadt Pjöngjang abgeschossen, teilte der Generalstab mit. Die Rakete sei in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen. Wie weit sie flog, war zunächst unklar.

Grazer Mord-Verdächtiger gesteht auch Tötung in Zürich

Graz/Zürich - Ein 23-jähriger Rumäne, der wegen Mordverdacht in Graz in Untersuchungshaft sitzt, hat nun auch den Mord an einer zweiten Frau in Zürich gestanden. Am 11. Februar ist eine 54-jährige Schweizerin tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Wenige Tage zuvor fand man in Graz die Leiche einer Frau, die mit einer Schere erstochen worden war. Die Ermittler hatten schon im Februar den Verdacht, dass der Mann für beide Delikte verantwortlich sein könnte.

Elfjähriger Oststeirer kracht mit Rad gegen Zug

Weiz - Ein elf Jahre alter Bub ist am Dienstagnachmittag im oststeirischen Weiz an einem unbeschranktem Bahnübergang mit seinem Fahrrad gegen einen Zug gekracht. Der Bub wurde schwer verletzt. Eine zufällig vorbeikommende Notfallkrankenschwester sowie ein praktischer Arzt leisteten sofort Erste Hilfe. Der Schüler - er hatte einen Fahrradhelm getragen - wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

