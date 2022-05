EU-Kommission legte Entwurf für Öl-Embargo vor

Straßburg/EU-weit - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die neuen Pläne für Wirtschaftssanktionen gegen Russland bestätigt. "Wir schlagen jetzt ein Embargo für russisches Öl vor. Dabei geht es um ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl", sagte sie am Mittwochmorgen im Europaparlament. Man wolle russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen.

Grazer Mord-Verdächtiger gesteht auch Tötung in Zürich

Graz/Zürich - Ein 23-jähriger Rumäne, der wegen Mordverdacht in Graz in Untersuchungshaft sitzt, hat nun auch den Mord an einer zweiten Frau in Zürich gestanden. Am 11. Februar ist eine 54-jährige Schweizerin tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Wenige Tage zuvor fand man in Graz die Leiche einer Frau, die mit einer Schere erstochen worden war. Die Ermittler hatten schon im Februar den Verdacht, dass der Mann für beide Delikte verantwortlich sein könnte.

Zahl der E-Bike-Unfälle steigt stark

Wien - 2021 war bereits in fast jedem zweiten neu in Österreich erworbenem Fahrrad ein Elektromotor verarbeitet, insgesamt wurden mehr als 220.000 E-Bikes innerhalb eines Jahres verkauft, berichtete das Kuratorium (KVF) für Verkehrssicherheit am Mittwoch. Gestiegen ist auch die Zahl der verunfallten E-Biker: Im vergangenen Jahr war laut KFV Injury Database (IDB) bei 9.600 davon eine Spitalsbehandlung nötig (2018 lag die Zahl bei 3.800).

6.769 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - Am Mittwoch wurden 6.769 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Das ist wie am Mittwoch üblich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.458 positiven Tests, aber unter den 8.239 neuen Fällen vergangener Woche. Die Zahl der Corona-Toten liegt mit 17 innerhalb eines Tages ebenfalls über dem Wochenschnitt von 14,3. Die Covid-19-Spitalsbelegung sank um 69 auf 1.111 Betroffene, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei 425,5 pro 100.000 Einwohner.

Zahl hungernder Menschen ist 2021 weiter gestiegen

Rom - Die Zahl der weltweit hungernden Menschen ist 2021 weiter gestiegen. Grund dafür waren Konflikte, Wirtschaftskrisen und Wetterextreme, wie aus einem Bericht des von UN-Organisationen und der EU geschaffenen Netzwerks gegen Nahrungsmittelkrisen am Mittwoch hervorging. Rund 193 Millionen Menschen in 53 Ländern waren demnach 2021 akut durch eine schlechte Ernährungslage gefährdet.

Elfjähriger Oststeirer kracht mit Rad gegen Zug

Weiz - Ein elf Jahre alter Bub ist am Dienstagnachmittag im oststeirischen Weiz an einem unbeschranktem Bahnübergang mit seinem Fahrrad gegen einen Zug gekracht. Der Bub wurde schwer verletzt. Eine zufällig vorbeikommende Notfallkrankenschwester sowie ein praktischer Arzt leisteten sofort Erste Hilfe. Der Schüler - er hatte einen Fahrradhelm getragen - wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

