EU-Kommission legte Entwurf für Öl-Embargo vor

Straßburg/EU-weit/Wien - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die neuen Pläne für Wirtschaftssanktionen gegen Russland bestätigt. "Wir schlagen jetzt ein Embargo für russisches Öl vor. Dabei geht es um ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl", sagte sie am Mittwochmorgen im Europaparlament. Man wolle russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen.

Russland droht mit Zerstörung von NATO-Waffentransporten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Russland will Waffentransporte des Westens an die die Ukraine ins Visier nehmen. Das russische Militär werde NATO-Waffentransporte in der Ukraine als zu zerstörende Ziele betrachten, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Das russische Militär hat daher nach eigenen Angaben Mittwochnacht mehrere Eisenbahnstationen in der Ukraine mit Langstreckenraketen beschossen.

Urlaub stand 2021 wieder deutlich höher im Kurs

Wien - Nach einem massiven Einbruch im ersten Coronajahr hat sich die Reisetätigkeit in Österreich 2021 wieder deutlich verstärkt. Die Zahl der Urlaubsreisen stieg um 28 Prozent auf rund 16,1 Millionen, wie aus Daten der Statistik Austria hervorgeht. Das war aber immer noch um fast ein Viertel (24 Prozent) weniger als im Jahr vor der Pandemie 2019. Großteils blieben die Urlauber im Inland (fast 9,6 Millionen Reisen), die Zahl der Auslandsreisen hat sich gegenüber 2020 verdoppelt.

Abflachung der Corona-Infektionskurve hält an

Wien - Die aktuelle Schätzung des Covid-Prognose-Konsortiums geht weiterhin von einem allmählichen Übergang in eine konstante Fallentwicklung aus. Zwar gehen die Experten von einer Abflachung der epidemiologischen Kurve aus, allerdings wird ein Sinken der Infektionszahlen auf die Niveaus der Sommer 2020 oder 2021 jedoch nicht zu erwarten sein: Dämpfenden saisonalen Effekten steht die fortschreitende Abnahme des erworbenen Immunschutzes entgegen, heißt es im Mittwochs-Update.

6.760 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - Am Mittwoch wurden 6.760 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Das ist wie am Mittwoch üblich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.458 positiven Tests, aber unter den 8.239 neuen Fällen vergangener Woche. Die Zahl der Corona-Toten liegt mit 17 innerhalb eines Tages ebenfalls über dem Wochenschnitt von 14,3. Die Covid-19-Spitalsbelegung sank um 69 auf 1.111 Betroffene, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei 425,5 pro 100.000 Einwohner.

Nordkorea feuert Rakete in Richtung Meer ab

Pjöngjang - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine mutmaßlich atomwaffenfähige Rakete getestet. Nordkorea habe eine ballistische Rakete kurz nach Mittwochmittag (Ortszeit) im Gebiet der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert, teilte der Generalstab mit. Die Rakete sei 470 Kilometer weit in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, bei einer Flughöhe von bis zu 780 Kilometern. Südkorea und Japan verurteilten das Verhalten ihres Nachbarlandes.

Elfjähriger Oststeirer kracht mit Rad gegen Zug

Weiz - Ein elf Jahre alter Bub ist am Dienstagnachmittag im oststeirischen Weiz an einem unbeschrankten Bahnübergang mit seinem Fahrrad gegen einen Zug gekracht. Der Bub wurde schwer verletzt. Eine zufällig vorbeikommende Notfallkrankenschwester sowie ein praktischer Arzt leisteten sofort Erste Hilfe. Der Schüler - er hatte einen Fahrradhelm getragen - wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Zahl hungernder Menschen ist 2021 weiter gestiegen

Rom - Konflikte, Wirtschaftskrisen und Wetterextreme haben 2021 die Zahl der weltweit hungernden Menschen weiter in die Höhe getrieben. Rund 193 Millionen Menschen in 53 Ländern waren demnach 2021 akut durch eine schlechte Ernährungslage gefährdet, wie aus einem Bericht des weltweiten Netzwerks gegen Nahrungsmittelkrisen am Mittwoch hervorging. Die Zahl der betroffenen Menschen stieg damit im Vergleich zu 2020 den Angaben zufolge um fast 40 Millionen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red