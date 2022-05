EU-Kommission legte Entwurf für Öl-Embargo vor

Straßburg/EU-weit/Wien - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die neuen Pläne für Wirtschaftssanktionen gegen Russland bestätigt. "Wir schlagen jetzt ein Embargo für russisches Öl vor. Dabei geht es um ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl", sagte sie am Mittwochmorgen im Europaparlament. Man wolle russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen.

Russland droht mit Zerstörung von NATO-Waffentransporten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Russland will Waffentransporte des Westens an die die Ukraine ins Visier nehmen. Das russische Militär werde NATO-Waffentransporte in der Ukraine als zu zerstörende Ziele betrachten, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Das russische Militär hat daher nach eigenen Angaben Mittwochnacht mehrere Eisenbahnstationen in der Ukraine mit Langstreckenraketen beschossen.

Van der Bellen mahnt enges "soziales Netz" ein

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch angesichts der hohen Inflation die Notwendigkeit betont, das soziale Netz für Armutsbetroffene dichter zu knüpfen. "Neben steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel sind es vor allem die stark gestiegenen Wohnkosten, die viele Menschen belasten", sagte er nach einem Treffen mit Vertretern der Armutskonferenz anlässlich der 13. Armutskonferenz, die von 23. bis 25. Mai in St. Virgil/Salzburg abgehalten wird.

Tierschutzgesetz im Ministerrat präsentiert

Wien - Mehr Bewegungsfreiheit für Rinder, das Aus für Küken-Schreddern, Einschränkungen bei Tiertransporten - das sieht u.a. das am Mittwoch im Ministerrat präsentierte Tierschutzgesetz vor. Die Regierung sieht damit auch Forderungen des Tierschutzvolksbegehrens umgesetzt. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) räumte allerdings noch Handlungsbedarf in der Schweinehaltung ein. Tierschutzorganisationen gehen die Maßnahmen nicht weit genug.

Vorhabensberichte zu Pilnacek und Marek Thema in U-Ausschuss

Wien - In der Causa rund um den suspendierten Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek gibt es mittlerweile einen Vorhabensbericht. Das bestätigte am Mittwoch der für die Causa zuständige Staatsanwalt Georg Schmid-Grimburg vor dem ÖVP-Untersuchungsausschuss. Und auch gegen die Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs (OGH) Eva Marek - sie war am Vormittag selbst Auskunftsperson im U-Ausschuss - gebe es einen Vorhabensbericht. Worum es sich genau handelt, war vorerst nicht klar.

Wirtschaftskammer verbietet Inserate in parteinahen Medien

Wien - Wie von Präsident Harald Mahrer angekündigt hat das erweiterte Präsidium der Wirtschaftskammer strengere Compliance-Regeln unter anderem für Inserate beschlossen. Der Beschluss erfolgte wie bei einem Hintergrundgespräch am Dienstag angekündigt auf seinen Vorschlag im Rahmen der Selbstverwaltung der Kammer. Der gilt für alle Wirtschaftskammerorganisationen samt der 694 rechtlich eigenständigen Körperschaften sowie Arbeitsgemeinschaften und Töchter mit Mehrheitsbeteiligung.

Amtshaftungsklage-Prozess nach Terrorattentat fraglich

Wien/Korneuburg - Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in der Wiener Innenstadt vom 2. November 2020 stand am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen (ZRS) eine weitere Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich am Programm. Geklagt haben die Angehörigen - die Eltern und der Bruder - eines vom Attentäter getöteten 21-Jährigen. Ob der Prozess aufgenommen wird, ist aber offen, das Gericht will erst prüfen, ob der Zivilrechtsweg auch der richtige ist.

