EU-Kommission legte Entwurf für Öl-Embargo vor

Straßburg/Wien/Budapest - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die neuen Pläne für Wirtschaftssanktionen gegen Russland bestätigt. "Wir schlagen jetzt ein Embargo für russisches Öl vor. Dabei geht es um ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl", sagte sie am Mittwoch im Europaparlament. Ungarn kündigte Widerstand an. Tschechien und die Slowakei forderten Ausnahmeregelungen. Österreich unterstütz das Sanktionspaket.

Russland droht mit Zerstörung von NATO-Waffentransporten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Russland will Waffentransporte des Westens an die Ukraine ins Visier nehmen. Das russische Militär werde NATO-Waffentransporte in der Ukraine als legitime Angriffsziele betrachten, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Das russische Militär hat daher nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch mehrere Eisenbahnstationen in der Ukraine mit Langstreckenraketen beschossen.

Tierschutzgesetz im Ministerrat präsentiert

Wien - Mehr Bewegungsfreiheit für Rinder, das Aus für Küken-Schreddern, Einschränkungen bei Tiertransporten - das sieht u.a. das am Mittwoch im Ministerrat präsentierte Tierschutzgesetz vor. Die Regierung sieht damit auch Forderungen des Tierschutzvolksbegehrens umgesetzt. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) räumte allerdings noch Handlungsbedarf in der Schweinehaltung ein. Tierschutzorganisationen gehen die Maßnahmen nicht weit genug.

Vorarlberg schaltet nicht mehr in Partei-Medien

Bregenz - Das Land Vorarlberg sowie die Vorarlberger Landesunternehmen werden ab sofort keine Inserate mehr schalten in Medien von Parteien, Teilorganisationen oder ihnen nahestehenden Organisationen. Einen entsprechenden einstimmigen Beschluss habe die Landesregierung am Dienstag gefasst, so am Mittwoch Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Grünen-Chef Daniel Zadra. Man habe den Vorarlberg Corporate Governance Kodex sowie die Richtlinie für Öffentlichkeitsarbeit angepasst.

WHO-Chef ortet "moralisches Versagen" bei Pharmafirmen

Genf - Der Chef der Weltgesundheitsorganisation hat Pharmafirmen aufgefordert, ihre Preise für Covid-19-Medikamente zu senken. Während die Firmen Rekordgewinne machten, verlangten sie für diese Medikamente Preise, die für arme Länder nicht erschwinglich seien, kritisierte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Er sprach von moralischem Versagen. Tedros nannte keine Firma beim Namen.

Vorhabensberichte zu Pilnacek und Marek Thema in U-Ausschuss

Wien - In der Causa rund um den suspendierten Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek gibt es mittlerweile einen Vorhabensbericht. Das bestätigte am Mittwoch der für die Causa zuständige Staatsanwalt Georg Schmid-Grimburg vor dem ÖVP-Untersuchungsausschuss. Und auch gegen die Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs (OGH) Eva Marek - sie war am Vormittag selbst Auskunftsperson im U-Ausschuss - gebe es einen Vorhabensbericht. Worum es sich genau handelt, war vorerst nicht klar.

Rechtsschutzbeauftragter Aicher rechnet bei Abtritt ab

Wien - Gabriele Aicher hat nach dem Rückzug als Rechtsschutzbeauftragte für das Justizministerium mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sowie mit Ressortchefin Alma Zadic (Grüne) abgerechnet. In einem "Presse"-Interview erklärt sie, die anderen Staatsanwaltschaften würden ausgehungert und die WKStA führe Abschusslisten, deren Ziel wohl auch sie gewesen sei. Das Justizressort wies die Vorwürfe zurück.

15 Jahre Haft wegen Mordversuchs in Linz

Linz - Ein 24-Jähriger ist am Mittwoch im Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes nicht rechtskräftig zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll am 21. Juni 2021 mit einem Butterflymesser einen 22-jährigen Tschetschenen zu erstechen versucht haben. Die Geschworenen sprachen ihn mit sieben zu eins Stimmen schuldig. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft nahmen sich Bedenkzeit.

