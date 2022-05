US-Notenbank bekämpft Teuerung mit kräftiger Zinsanhebung

Washington - Angesichts rasant steigender Preise hat die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins so stark angehoben wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beschlossen am Mittwoch eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt auf die neue Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent. Experten hatten mit diesem aggressiven Schritt gerechnet, nachdem die Notenbank die Zinswende im März mit einer Erhöhung um einen Viertel Prozentpunkt eingeleitet hatte.

Selbstkritisches Gedenken am Areal des ehemaligen KZ Gusen

Mauthausen/Langenstein - Die versammelte österreichische Staatsspitze hat Mittwochabend am Areal des ehemaligen KZ Gusen in Oberösterreich der Befreiung des Lagers im Mai 1945 gedacht. "Gusen war in unserer Gedenkkultur nicht so gegenwärtig, wie es hätte sein müssen", räumte Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein. Dieser Missstand werde nun behoben. Er sichere den Opferländern zu, dass Österreich alles tun werde, um das Areal zu einem Ort zu machen, "der dem Gedenken aller Opfer würdig ist".

Kiew: Russische Soldaten im Mariupoler Stahlwerk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Russische Truppen sind nach Darstellung der Ukraine auf das Gelände des belagerten Asowstal-Stahlwerks in Mariupol vorgedrungen. Man stehe weiter in Kontakt mit den Verteidigern, sagt ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dem Sender Radio Free Europe/Radio Liberty. Der ukrainische Generalstab berichtete am Mittwochabend auch von Luftangriffen auf das Stahlwerk, betonte aber zugleich nach Angaben der Agentur Ukrinform: "Der Feind hat keinen Erfolg."

Vorhabensberichte zu Pilnacek und Marek Thema in U-Ausschuss

Wien - In der Causa rund um den suspendierten Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek gibt es mittlerweile einen Vorhabensbericht. Das bestätigte am Mittwoch der für die Causa zuständige Staatsanwalt Georg Schmid-Grimburg vor dem ÖVP-Untersuchungsausschuss. Und auch gegen die Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs (OGH) Eva Marek - sie war am Vormittag selbst Auskunftsperson im U-Ausschuss - gebe es einen Vorhabensbericht. Worum es sich genau handelt, war vorerst nicht klar.

Rechtsschutzbeauftragter Aicher rechnet bei Abtritt ab

Wien - Gabriele Aicher hat nach dem Rückzug als Rechtsschutzbeauftragte für das Justizministerium mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sowie mit Ressortchefin Alma Zadic (Grüne) abgerechnet. In einem "Presse"-Interview erklärt sie, die anderen Staatsanwaltschaften würden ausgehungert und die WKStA führe Abschusslisten, deren Ziel wohl auch sie gewesen sei. Das Justizressort wies die Vorwürfe zurück.

Vorarlberg schaltet nicht mehr in Partei-Medien

Bregenz - Das Land Vorarlberg sowie die Vorarlberger Landesunternehmen werden ab sofort keine Inserate mehr schalten in Medien von Parteien, Teilorganisationen oder ihnen nahestehenden Organisationen. Einen entsprechenden einstimmigen Beschluss habe die Landesregierung am Dienstag gefasst, so am Mittwoch Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Grünen-Chef Daniel Zadra. Man habe den Vorarlberg Corporate Governance Kodex sowie die Richtlinie für Öffentlichkeitsarbeit angepasst.

Niederlande gedenken der Opfer des Zweiten Weltkrieges

Amsterdam - Mit einer nationalen Gedenkfeier in Amsterdam haben die Niederlande ihre Opfer des Zweiten Weltkrieges sowie der militärischen Friedenseinsätze in den Jahrzehnten danach geehrt. Vor dem Monument für die Kriegsopfer auf dem Dam, dem zentralen Platz der niederländischen Hauptstadt, legten König Willem-Alexander und seine Frau M�xima am Mittwochabend einen Kranz nieder. Ab 20.00 Uhr stand das öffentliche Leben traditionsgemäß überall im Lande für zwei Schweigeminuten still.

