Real schaltet ManCity im CL-Halbfinale dank Superfinish aus

Madrid - Real Madrid hat es wieder getan: Nach schwierigen Situationen gegen Paris St. Germain und Chelsea in den Runden zuvor gelang Spaniens Fußball-Meister auch im Halbfinale der Champions League gegen Manchester City dank einem Superfinish noch die Wende. Der Arbeitgeber des angeschlagenen ÖFB-Stars David Alaba behielt nach dem Hinspiel-3:4 im Estadio Santiago Bernabeu nach der Verlängerung mit 3:1 die Oberhand. Wenig überraschend war Karim Benzema der Matchwinner.

Selbstkritisches Gedenken am Areal des ehemaligen KZ Gusen

Mauthausen/Langenstein - Die versammelte österreichische Staatsspitze hat Mittwochabend am Areal des ehemaligen KZ Gusen in Oberösterreich der Befreiung des Lagers im Mai 1945 gedacht. "Gusen war in unserer Gedenkkultur nicht so gegenwärtig, wie es hätte sein müssen", räumte Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein. Dieser Missstand werde nun behoben. Er sichere den Opferländern zu, dass Österreich alles tun werde, um das Areal zu einem Ort zu machen, "der dem Gedenken aller Opfer würdig ist".

US-Notenbank bekämpft Teuerung mit kräftiger Zinsanhebung

Washington - Angesichts rasant steigender Preise hat die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins so stark angehoben wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beschlossen am Mittwoch eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt auf die neue Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent. Experten hatten mit diesem aggressiven Schritt gerechnet, nachdem die Notenbank die Zinswende im März mit einer Erhöhung um einen Viertel Prozentpunkt eingeleitet hatte.

Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien

London - In weiten Teilen des Vereinigten Königreichs wird am Donnerstag gewählt. So stimmen die Wähler in Teilen Englands sowie in Schottland und Wales über Gemeinde- und Bezirksräte ab. In Nordirland sind die Menschen aufgerufen, ein neues Regionalparlament zu wählen. Die Lokalwahlen in England werden auch als Stimmungstest für die nationale Ebene betrachtet. Erwartet wird, dass die Konservativen von Premierminister Boris Johnson deutliche Verluste erleiden.

Haushaltsenergiepreise mit Rekordanstieg von 42 Prozent

Wien - Die massiven Energiepreissteigerungen bekommen auch die Haushalte immer stärker zu spüren. Haushaltsenergie hat sich im März im Vergleich zum Jahr davor um 42,4 Prozent verteuert - ein Rekordwert, wie die Österreichische Energieagentur mitteilt. Im Februar hatte der Preisanstieg "nur" 27,4 Prozent betragen. Preistreiber waren im März einmal mehr Treibstoffe, Heizöl und Gas. Teurer als im Jahr davor waren auch alle anderen Energieträger.

Kiew: Russische Soldaten im Mariupoler Stahlwerk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Russische Truppen sind nach Darstellung der Ukraine auf das Gelände des belagerten Asowstal-Stahlwerks in Mariupol vorgedrungen. Man stehe weiter in Kontakt mit den Verteidigern, sagt ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dem Sender Radio Free Europe/Radio Liberty. Der ukrainische Generalstab berichtete am Mittwochabend auch von Luftangriffen auf das Stahlwerk, betonte aber zugleich nach Angaben der Agentur Ukrinform: "Der Feind hat keinen Erfolg."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red