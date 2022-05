Nehammer trifft Erdogan in Madrid

Ankara/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) trifft den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Madrid. Das Bundeskanzleramt teilte am Donnerstag der APA mit, dass ein bilaterales Treffen am Rande des NATO-Gipfels Ende Juni geplant sei. In Madrid soll es auf Einladung Spaniens auch ein Arbeitsabendessen mit den Nicht-NATO-Mitgliedern der EU geben. Die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei gelten als angespannt, hatten sich zuletzt aber gebessert.

Kiew: Russische Soldaten im Mariupoler Stahlwerk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Russische Truppen sind nach Darstellung der Ukraine auf das Gelände des belagerten Asowstal-Stahlwerks in Mariupol vorgedrungen. "Mit Unterstützung der Luftwaffe hat der Gegner seinen Angriff mit dem Ziel erneuert, das Fabrikgelände unter seine Kontrolle zu bringen", teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstag mit. Man stehe weiter in Kontakt mit den Verteidigern, sagt ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dem Sender Radio Free Europe.

Viel Geld für externe Dienstleister für die Regierung

Wien - Die NEOS kritisieren die gestiegenen Ausgaben der Ministerien für externe Dienstleistungen, die von den einzelnen Ressorts zugekauft werden. Seit dem Jahr 2018 haben sich die Ausgaben verdoppelt, geht aus den Antworten auf eine von den NEOS initiierte Serien-Anfrage hervor. Im Jahr 2018 lagen die Ausgaben noch bei 56 Millionen Euro, sie stiegen auf mehr als 105 Millionen Euro im Jahr 2021, für das nun die Gesamtsumme vorliegt.

Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien

London - Bei den Lokal- und Regionalwahlen im Vereinigten Königreich haben am Donnerstag seit 8 Uhr MESZ (7 Uhr Ortszeit) die Wahllokale ihre Türen geöffnet. Bis um 23 Uhr MESZ sind die Menschen in London und anderen Teilen Englands, sowie in Schottland und Wales dazu aufgerufen, neue Mitglieder für die Gemeinde- und Bezirksräte zu bestimmen. In Nordirland wird ein neues Regionalparlament (Northern Ireland Assembly) gewählt.

Haushaltsenergiepreise mit Rekordanstieg von 42 Prozent

Wien - Die massiven Energiepreissteigerungen bekommen auch die Haushalte immer stärker zu spüren. Haushaltsenergie hat sich im März im Vergleich zum Jahr davor um 42,4 Prozent verteuert - ein Rekordwert, wie die Österreichische Energieagentur mitteilt. Im Februar hatte der Preisanstieg "nur" 27,4 Prozent betragen. Preistreiber waren im März einmal mehr Treibstoffe, Heizöl und Gas. Teurer als im Jahr davor waren auch alle anderen Energieträger.

Arbeitsunfall in Salzburg: Mann rammt sich Stange in Hals

Pfarrwerfen - Bei einem Arbeitsunfall in Pfarrwerfen (Pongau) ist am Mittwochnachmittag ein 32-jähriger Bauarbeiter schwer verletzt worden. Der Mann war laut einem Bericht der Polizei gerade mit Schalungsarbeiten beschäftigt, als er mit einer Eisenstange in der Hand stolperte und sich diese in den Hals rammte. Arbeitskollegen leisteten sofort Erste-Hilfe. Die Besatzung des Notarzthubschraubers "Martin 1" und Sanitäter des Roten Kreuzes führten die Erstversorgung an der Unfallstelle durch.

Fleisch oft mit antibiotikaresistenten Keimen belastet

Wien - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat 24 Proben handelsübliches Fleisch aus österreichischen Supermärkten auf Krankheitserreger testen lassen, die gegen Antibiotika resistent sind. Das Ergebnis: Mehr als jedes dritte Stück Fleisch war mit diesen Bakterien belastet. Auch Fleisch mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel war zu über einem Drittel betroffen. Grund dafür ist die Massentierhaltung, so die Umwelt-NGO.

Meistgesuchter Drogenboss Kolumbiens an die USA ausgeliefert

Bogota/Washington - Rund sechs Monate nach seiner Festnahme ist Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss und oberster Chef des kolumbianischen Drogenkartells "Clan del Golfo" (Golf-Clan), Dairo Antonio �suga alias Otoniel, an die USA ausgeliefert worden. Dies teilte der kolumbianische Präsident Iv�n Duque am Mittwoch (Ortszeit) mit. "Heute triumphieren Legalität, Rechtsstaatlichkeit, öffentliche Gewalt und Gerechtigkeit", schrieb Duque auf Twitter. Otoniel sei "nur mit Pablo Escobar vergleichbar".

