Tote und Verletzte nach Raketenbeschuss im Donbass

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem massiven Beschuss mehrerer ukrainischer Städte im Donbass haben örtliche Behörden Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung gemeldet. Der Gouverneur der umkämpften Region Luhansk, Serhij Hajdaj, sprach von fünf Toten durch den Beschuss der Städte Sjewjerodonezk, Lyssytschansk, Hirske und Popasna. In Kramatorsk gab es 25 Verletzte, teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal mit.

Nehammer trifft Erdogan im Juni in Madrid

Ankara/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) trifft den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Madrid. Das Bundeskanzleramt teilte am Donnerstag der APA mit, dass ein bilaterales Treffen am Rande des NATO-Gipfels Ende Juni geplant sei. In Madrid soll es auf Einladung Spaniens auch ein Arbeitsabendessen mit den Nicht-NATO-Mitgliedern der EU geben. Die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei gelten als angespannt, hatten sich zuletzt aber gebessert.

Inflation bei Alltagsausgaben spürbar

Wien - Die hohe Inflation ist nicht nur ein statistisches Phänomen, sie ist auch im Geldbörsl der Österreicherinnen und Österreicher spürbar. Knapp 90 Prozent gaben in einer Umfrage in der ersten Aprilhälfte an, ihre Fixkosten seien gestiegen, praktisch alle rechnen heuer mit einem Anstieg. Spürbar sind die Preissteigerungen längst nicht mehr nur bei Treibstoffen, Strom und Gas sowie Wohnkosten, sondern auch bei Lebensmitteln und Lokalbesuchen, zeigt eine Durchblicker-Umfrage.

Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien

London - Bei den Lokal- und Regionalwahlen im Vereinigten Königreich haben am Donnerstag seit 8 Uhr MESZ (7 Uhr Ortszeit) die Wahllokale ihre Türen geöffnet. Bis um 23 Uhr MESZ sind die Menschen in London und anderen Teilen Englands, sowie in Schottland und Wales dazu aufgerufen, neue Mitglieder für die Gemeinde- und Bezirksräte zu bestimmen. In Nordirland wird ein neues Regionalparlament (Northern Ireland Assembly) gewählt.

Arbeitsunfall in Salzburg: Mann rammt sich Stange in Hals

Pfarrwerfen - Bei einem Arbeitsunfall in Pfarrwerfen (Pongau) ist am Mittwochnachmittag ein 32-jähriger Bauarbeiter schwer verletzt worden. Der Mann war laut einem Bericht der Polizei gerade mit Schalungsarbeiten beschäftigt, als er mit einer Eisenstange in der Hand stolperte und sich diese in den Hals rammte. Arbeitskollegen leisteten sofort Erste-Hilfe. Die Besatzung des Notarzthubschraubers "Martin 1" und Sanitäter des Roten Kreuzes führten die Erstversorgung an der Unfallstelle durch.

Viel Geld für externe Dienstleister für die Regierung

Wien - Die NEOS kritisieren die gestiegenen Ausgaben der Ministerien für externe Dienstleistungen, die von den einzelnen Ressorts zugekauft werden. Seit dem Jahr 2018 haben sich die Ausgaben verdoppelt, geht aus den Antworten auf eine von den NEOS initiierte Serien-Anfrage hervor. Im Jahr 2018 lagen die Ausgaben noch bei 56 Millionen Euro, sie stiegen auf mehr als 105 Millionen Euro im Jahr 2021, für das nun die Gesamtsumme vorliegt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red