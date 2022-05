Tote und Verletzte nach Raketenbeschuss im Donbass

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem massiven Beschuss mehrerer ukrainischer Städte im Donbass haben örtliche Behörden Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung gemeldet. Der Gouverneur der umkämpften Region Luhansk, Serhij Hajdaj, sprach von fünf Toten durch den Beschuss der Städte Sjewjerodonezk, Lyssytschansk, Hirske und Popasna. Russischen Behörden zufolge waren am Donnerstag auch zwei westrussische Ortschaften an der Grenze zur Ukraine unter Beschuss. Über Opfer gab es zunächst keine Angaben.

Nehammer trifft Erdogan im Juni in Madrid

Ankara/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) trifft den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Madrid. Das Bundeskanzleramt teilte am Donnerstag der APA mit, dass ein bilaterales Treffen am Rande des NATO-Gipfels Ende Juni geplant sei. In Madrid soll es auf Einladung Spaniens auch ein Arbeitsabendessen mit den Nicht-NATO-Mitgliedern der EU geben. Die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei gelten als angespannt, hatten sich zuletzt aber gebessert.

5.755 Corona-Neuinfektionen und 22 Todesfälle

Wien - Innerhalb eines Tages sind in Österreich bis Donnerstag (9.30 Uhr) 5.755 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 verzeichnet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank durch den niedrigeren Wert als vor einer Woche leicht von 426 auf 419 Fälle je 100.000 Einwohner. 22 Todesfälle wurden in 24 Stunden gemeldet, 105 seit vergangenen Donnerstag. Im Spital liegen noch 1.077 Infizierte, 34 weniger als am Vortag. 84 Intensivpatienten sind einer mehr im Tagesvergleich aber minus 29 in einer Woche.

Regierung denkt an Gewinnabschöpfung bei Krisengewinnern

Wien - Die Bundesregierung denkt darüber nach, wie Gewinne von Firmen mit Staatsbeteiligung, die überproportional von der Krise profitieren, gesetzlich abgeschöpft werden können. "Ich habe dem Finanzminister und der Wirtschaftsministerin den Auftrag gegeben, Vorschläge dafür vorzulegen", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) der "Tiroler Tageszeitung". Zugleich wies er darauf hin, dass die teilweise Privatisierung von Betrieben nun in der Krise für den Staat Probleme aufwerfe.

Inflation bei Alltagsausgaben spürbar

Wien - Die hohe Inflation ist nicht nur ein statistisches Phänomen, sie ist auch im Geldbörsl der Österreicherinnen und Österreicher spürbar. Knapp 90 Prozent gaben in einer Umfrage in der ersten Aprilhälfte an, ihre Fixkosten seien gestiegen, praktisch alle rechnen heuer mit einem Anstieg. Spürbar sind die Preissteigerungen längst nicht mehr nur bei Treibstoffen, Strom und Gas sowie Wohnkosten, sondern auch bei Lebensmitteln und Lokalbesuchen, zeigt eine Durchblicker-Umfrage.

Caritas will Ausbildungsoffensive gegen "Pflege-Katastrophe"

Wien - Die Caritas hat am Donnerstag einmal mehr eine Attraktivierung der Pflegeberufe gefordert. "Wenn die Politik nicht endlich geschlossen und entschlossen handelt, dann bewegen wir uns von einer Pflegekrise auf eine Pflegekatastrophe zu", fand Caritas-Präsident Michael Landau auf einer Pressekonferenz drastische Worte. Es brauche - österreichweit einheitlich - eine kostenlose Ausbildung, einen monatlichen Bonus für alle Auszubildenden sowie einen Bonus für die Praxisanleitung.

Taliban bitten nach Überschwemmungen in Afghanistan um Hilfe

Kabul - Nach schweren Überschwemmungen in Afghanistan wollen die dort herrschenden Taliban im Ausland um Hilfe bitten. Bei heftigen Unwettern und Überflutungen kamen offiziellen Angaben zufolge 22 Menschen ums Leben, 40 weitere wurden verletzt. Hunderte Häuser seien beschädigt oder vollständig zerstört worden, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sei im Einsatz.

Fleisch oft mit antibiotikaresistenten Keimen belastet

Wien - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat 24 Proben handelsübliches Fleisch aus österreichischen Supermärkten auf Krankheitserreger testen lassen, die gegen Antibiotika resistent sind. Das Ergebnis: Mehr als jedes dritte Stück Fleisch war mit diesen Bakterien belastet. Auch Fleisch mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel war zu über einem Drittel betroffen. Grund dafür ist die Massentierhaltung, so die Umwelt-NGO. Das Gesundheitsministerium reagierte mit einem Statement.

