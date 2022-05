Kämpfe um Stahlwerk in Mariupol trotz Feuerpause

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz einer von Russland angekündigten Feuerpause dauern die Kämpfe um das Asowstal-Werk in Mariupol am Donnerstag nach ukrainischen Angaben weiter an. Russland versuche, die letzten verbliebenen ukrainischen Verteidiger auf dem Gelände im Süden der Ukraine zu "vernichten", teilte die ukrainische Armee mit. Der Kreml erklärte hingegen, die Feuerpause werde eingehalten. Durch Beschuss mehrerer Städte im Donbass gab es unterdessen Tote und Verletzte.

Mehr als 6,5 Milliarden für Ukraine-Flüchtlinge zugesagt

Warschau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einer internationalen Geberkonferenz für die Ukraine in Warschau sind Zusagen von mehr als 6,5 Milliarden Dollar zusammengekommen, sagte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki am Donnerstag in seiner Abschlussrede. Umgerechnet sind dies mehr als 6,17 Milliarden Euro. "Der heutige Tag hat gezeigt, dass unsere Unterstützung für die Ukraine weitergeht und es keinen Egoismus unter uns gibt", so Morawiecki. Österreich steuert knapp 42 Millionen Euro bei.

Explosion in Chemieunternehmen in Krems

Krems - In der Halle eines Chemieunternehmens in Krems hat sich am Donnerstagnachmittag eine Explosion ereignet. Nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer hatten sich zwei Arbeiter in dem Gebäude befunden. Einer davon sei gefunden und dem Rettungsdienst übergeben worden. Die Suche nach dem zweiten Betroffenen dauerte am Nachmittag an. Die Halle wurde stark beschädigt. Laut dem Unternehmen ist die Situation dennoch unter Kontrolle, Chemikalien traten nicht aus.

Gedenken mit Gedanken an die Ukraine

Wien - Die parlamentarische Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus ist heuer vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit geprägt worden. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) forderte, die Ukraine mit allen verfassungsrechtlich möglichen Mitteln zu unterstützen. Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs (ÖVP) meinte, man dürfe dem russischen Angriff nicht tatenlos gegenüber stehen.

Caritas will Ausbildungsoffensive gegen "Pflege-Katastrophe"

Wien - Die Caritas hat am Donnerstag einmal mehr eine Attraktivierung der Pflegeberufe und eine Ausbildungsoffensive gefordert. "Wenn die Politik nicht endlich geschlossen und entschlossen handelt, dann bewegen wir uns von einer Pflegekrise auf eine Pflegekatastrophe zu", sagte Caritas-Präsident Michael Landau. Kritik kam auch von der Gewerkschaft und der Volkshilfe. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte an, die Pflege-Reform noch vor dem Sommer vorzulegen.

Laut WHO bisher fast 15 Mio. Tote wegen Corona-Pandemie

Genf - Die Corona-Pandemie hat nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2020 und 2021 weltweit etwa 14,9 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Zahl umfasst sowohl verstorbene Corona-Infizierte als auch Menschen mit anderen Krankheiten oder Verletzungen, die wegen der Überlastung der Gesundheitssysteme nicht rechtzeitig behandelt werden konnten, wie die WHO am Donnerstag in Genf berichtete. Unter den Corona-Infizierten liegt die Todeszahl bei etwas über 6,2 Mio.

24 Mio. Euro für Hilfe bei Corona-bedingten Mietrückständen

Wien - Das Sozialministerium hat für das Projekt "Wohnschirm" zur Wohnungssicherung und Delogierungsprävention für Covid-19-bedingte Mietrückstände bis zu 24 Millionen Euro budgetiert. Dabei werden akut gefährdete Mieter und Mieterinnen mit Beratungsgesprächen und Geld unterstützt, um ein dauerhaftes und leistbares Wohnverhältnis zu ermöglichen. Das Programm wurde bereits zum Jahreswechsel 2021/2022 gestartet. Mit der Umsetzung des Projekts wurde die Volkshilfe Wien beauftragt.

Tausende mit Atembeschwerden nach Sandstürmen im Irak

Bagdad - Wegen der derzeit im Irak wütenden Sandstürme sind Tausende Menschen wegen Atembeschwerden und Erstickungsgefahr in Krankenhäusern behandelt worden. Mehr als 5.000 Fälle seien offiziell registriert worden und ein Mensch sei an den Folgen gestorben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur INA unter Berufung auf das Gesundheitsministerium am Donnerstag. Allein in der Hauptstadt Bagdad seien mehr als 2.000 Behandlungen gezählt worden.

