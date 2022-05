Ein Toter bei Explosion in Chemieunternehmen in Krems

Krems - Bei einer Explosion in der Halle eines Chemieunternehmens in Krems ist am Donnerstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Das bestätigte Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Zudem gab es laut dem Sprecher zwei Verletzte. Das Gebäude wurde stark beschädigt und gleicht einem Trümmerhaufen. Dem betroffenen Unternehmen zufolge ist die Situation dennoch unter Kontrolle, Chemikalien traten nicht aus.

Kämpfe um Stahlwerk in Mariupol trotz Feuerpause

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz einer von Russland angekündigten Feuerpause dauern die Kämpfe um das Asowstal-Werk in Mariupol am Donnerstag nach ukrainischen Angaben weiter an. Russland versuche, die letzten verbliebenen ukrainischen Verteidiger auf dem Gelände im Süden der Ukraine zu "vernichten", teilte die ukrainische Armee mit. Der Kreml erklärte hingegen, die Feuerpause werde eingehalten. Durch Beschuss mehrerer Städte im Donbass gab es unterdessen Tote und Verletzte.

Selenskyj lädt Steinmeier und Scholz nach Kiew ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Drei Wochen nach dem Eklat um die Ausladung von Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt aus der Ukraine eine Versöhnungsgeste: In einem Telefonat mit Steinmeier lud der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag den deutschen Bundespräsidenten und die gesamte Bundesregierung in die Ukraine ein, hieß es aus dem Präsidialamt in Berlin. Bei dem Telefonat der beiden Präsidenten seien "Irritationen aus der Vergangenheit ausgeräumt" worden, hieß es.

Mehr als 6,5 Milliarden für Ukraine-Flüchtlinge zugesagt

Warschau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einer internationalen Geberkonferenz für die Ukraine in Warschau sind Zusagen von mehr als 6,5 Milliarden Dollar zusammengekommen, sagte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki am Donnerstag in seiner Abschlussrede. Umgerechnet sind dies mehr als 6,17 Milliarden Euro. "Der heutige Tag hat gezeigt, dass unsere Unterstützung für die Ukraine weitergeht und es keinen Egoismus unter uns gibt", so Morawiecki. Österreich steuert knapp 42 Millionen Euro bei.

Corona-Ampel ohne Höchstrisiko-Zone

Wien - Österreich hat keinen Corona-Höchstrisiko-Bereich mehr. Erstmals seit Monaten wurde diese Woche kein Bundesland auf rot geschalten. Als letztes hat es das Burgenland in die orange Zone des hohen Risikos geschafft. Drei Länder und der Gesamtstaat sind nunmehr sogar gelb. Das heißt, in Oberösterreich, Vorarlberg und der Steiermark herrscht mittleres Risiko, erfuhr die APA nach der Abstimmung in der zuständigen Kommission.

Macrons Partei benennt sich in Renaissance um

Paris - Die Partei des wiedergewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron soll künftig Renaissance heißen. Das kündigte der Vorsitzende der bisher als La R�publique en Marche (LREM) bekannten Partei, Stanislas Guerini, am Donnerstag an. Es gehe darum, die Partei zu erneuern und zu öffnen. Den Namen Renaissance, also Wiedergeburt, verwendete die Partei bereits für ihre Liste bei der Europawahl 2019. Macron hatte LREM 2016 gegründet.

Wiener Börse schließt tiefrot

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit massiven Verlusten präsentiert. Der ATX gab um beachtliche 3,24 Prozent auf 3.151 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach klaren Verlaufsgewinnen zum Sitzungsende überwiegend Rückgänge zu sehen. Auf den heimischen Leitindex lasteten zusätzlich vor allem die satten Verluste der Energiewerte. Die Verbund-Aktie rasselte um fast 13 Prozent in die Tiefe. Die EVN-Aktie büßte mehr als sieben Prozent ein.

