Explosion in Chemieunternehmen in Krems forderte einen Toten

Krems - Ein Arbeiter ist am Donnerstagnachmittag bei einer Explosion in der Halle eines Chemieunternehmens in Krems ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge gab es zudem zwei Verletzte. Das Gebäude wurde stark beschädigt und gleicht einem Trümmerhaufen. Das betroffene Unternehmen gab dennoch Entwarnung und betonte, dass keine Chemikalien ausgetreten seien. Noch am Donnerstag wurde die Ursachenforschung in Angriff genommen, Bundes- und Landeskriminalamt waren an Ort und Stelle.

Laut UNO-General weitere Evakuierung in Mariupol

Mariupol/New York - In der schwer zerstörten ukrainischen Hafenstadt Mariupol läuft nach Angaben der Vereinten Nationen ein weiterer Einsatz zur Evakuierung von Hunderten Zivilisten. Das bestätigte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Donnerstag in einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. "Es ist unsere Politik, nicht über die Details zu sprechen, bevor sie abgeschlossen ist, um einen möglichen Erfolg nicht zu untergraben." Kiew nannte Freitagvormittag als Termin für einen Evakuierungsversuch.

Mehr als 6,5 Milliarden für Ukraine-Flüchtlinge zugesagt

Warschau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einer internationalen Geberkonferenz für die Ukraine in Warschau sind Zusagen von mehr als 6,5 Milliarden Dollar zusammengekommen, sagte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki am Donnerstag in seiner Abschlussrede. Umgerechnet sind dies mehr als 6,17 Milliarden Euro. "Der heutige Tag hat gezeigt, dass unsere Unterstützung für die Ukraine weitergeht und es keinen Egoismus unter uns gibt", so Morawiecki. Österreich steuert knapp 42 Millionen Euro bei.

Deutschlands Außenministerin Baerbock reist nach Kiew

Kiew (Kyjiw)/Berlin - Nach wochenlanger Verstimmung zwischen Berlin und Kiew soll Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock "demnächst" in die Ukraine reisen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala in Berlin an. Wenige Stunden zuvor hatte der zunächst in Kiew unerwünschte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

WKStA prüft Wallner, Rüdisser und Tittler

Bregenz - In der Vorarlberger ÖVP-Finanzaffäre wird nun das Verhalten von Landeshauptmann Markus Wallner sowie der Wirtschaftslandesräte Karlheinz Rüdisser (bis 2019) und Marco Tittler (seit 2019) von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) unter die Lupe genommen. Das geht aus der APA vorliegenden Unterlagen hervor. Wallner war vorgeworfen worden, er habe um Inserate für die Wirtschaftsbund-Zeitung geworben und auch Gegenleistungen in Aussicht gestellt.

Mindestens drei Tote bei Anschlag in Israel

Tel Aviv - Bei einem neuen Anschlag in Israel sind am Donnerstagabend mindestens drei Menschen getötet worden. Nach Angaben eines Rettungsdienstes gab es bei dem Angriff in der strengreligiösen Ortschaft Elad östlich von Tel Aviv zudem vier Verletzte. Die Polizei geht von zwei Tätern aus: Einer habe geschossen, ein anderer mit einer Axt Passanten angegriffen. In der Umgebung seien Straßensperren errichtet worden. Ein Polizeihubschrauber folge einem verdächtigen Fahrzeug.

