Russland setzte Bodenangriff auf Aswostal-Werk fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Russische Truppen haben nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes vom Freitag den zweiten Tag in Folge ihren Bodenangriff auf das Stahlwerk Asowstal in Mariupol fortgesetzt. In dem Werk harren nach ukrainischen Angaben nach wie vor Zivilisten und Soldaten aus. In der schwer zerstörten ukrainischen Hafenstadt läuft nach Angaben der Vereinten Nationen ein weiterer Einsatz zur Evakuierung von Hunderten Zivilisten, wie UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres bestätigte.

Kriegsschiff "Moskwa" mithilfe von US-Informationen versenkt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Geheimdienstinformationen der USA haben Medienberichten zufolge dem ukrainischen Militär dabei geholfen, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte "Moskwa" (Moskau) zu versenken. Die US-Regierung habe aber keine Kenntnis über die Pläne der Ukraine gehabt, berichteten mehrere US-Medien wie die "Washington Post" oder die "New York Times" am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien.

Schramböck sieht Gasembargo für Österreich als "rote Linie"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Österreich lehnt einen Stopp von russischen Gaslieferungen ab. "Ein Gasembargo ist für Österreich eine klare rote Linie", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) den Zeitungen der Funke-Gruppe (Freitag). Man dürfe keine entsprechenden Signale senden, wenn man es nicht durchhalten könne. "Und weder wir noch Deutschland werden es durchhalten können." Es gebe ein klares Nein von Österreich und auch Deutschland, weil ein Embargo mehr schaden als nützen würde.

Mehr als 6,5 Milliarden für Ukraine-Flüchtlinge zugesagt

Warschau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einer internationalen Geberkonferenz für die Ukraine in Warschau sind Zusagen von mehr als 6,5 Milliarden Dollar zusammengekommen, sagte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki am Donnerstag in seiner Abschlussrede. Umgerechnet sind dies mehr als 6,17 Milliarden Euro. "Der heutige Tag hat gezeigt, dass unsere Unterstützung für die Ukraine weitergeht und es keinen Egoismus unter uns gibt", so Morawiecki. Österreich steuert knapp 42 Millionen Euro bei.

Deutschlands Außenministerin Baerbock reist nach Kiew

Kiew (Kyjiw)/Berlin - Nach wochenlanger Verstimmung zwischen Berlin und Kiew soll Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock "demnächst" in die Ukraine reisen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala in Berlin an. Wenige Stunden zuvor hatte der zunächst in Kiew unerwünschte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

WKStA prüft Wallner, Rüdisser und Tittler

Bregenz - In der Vorarlberger ÖVP-Finanzaffäre wird nun das Verhalten von Landeshauptmann Markus Wallner sowie der Wirtschaftslandesräte Karlheinz Rüdisser (bis 2019) und Marco Tittler (seit 2019) von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) unter die Lupe genommen. Das geht aus der APA vorliegenden Unterlagen hervor. Wallner war vorgeworfen worden, er habe um Inserate für die Wirtschaftsbund-Zeitung geworben und auch Gegenleistungen in Aussicht gestellt.

