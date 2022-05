Russland setzt Bodenangriff auf Asowstal-Werk fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Russische Truppen haben nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes auch am Freitag ihren Bodenangriff auf das Asow-Stahlwerk in Mariupol fortgesetzt. Sie nehmen dabei offenbar hohe Verluste in Kauf. In dem Werk harren nach ukrainischen Angaben nach wie vor rund 200 Zivilisten sowie Soldaten aus. In der schwer zerstörten ukrainischen Hafenstadt läuft nach Angaben der Vereinten Nationen ein weiterer Einsatz zur Evakuierung der eingeschlossenen Zivilisten.

Kriegsschiff "Moskwa" mithilfe von US-Informationen versenkt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Geheimdienstinformationen der USA haben Medienberichten zufolge dem ukrainischen Militär dabei geholfen, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte "Moskwa" (Moskau) zu versenken. Die US-Regierung habe aber keine Kenntnis über die Pläne der Ukraine gehabt, berichteten mehrere US-Medien wie die "Washington Post" oder die "New York Times" am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien.

Schramböck sieht Gasembargo für Österreich als "rote Linie"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Österreich lehnt einen Stopp von russischen Gaslieferungen ab. "Ein Gasembargo ist für Österreich eine klare rote Linie", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) den Zeitungen der Funke-Gruppe (Freitag). Man dürfe keine entsprechenden Signale senden, wenn man es nicht durchhalten könne. "Und weder wir noch Deutschland werden es durchhalten können." Es gebe ein klares Nein von Österreich und auch Deutschland, weil ein Embargo mehr schaden als nützen würde.

Propangas-Austritt vor Explosion in Chemieunternehmen in NÖ

Krems - Nach einer Explosion in einem Kremser Chemieunternehmen hat es am Freitag erste Ergebnisse der Ursachenforschung gegeben. Zwei Arbeiter hatten laut Polizeisprecher Stefan Loidl in der betroffenen Lagerhalle bei der Demontage eines stillgelegten Kessels einen Schweißbrenner verwendet. Dabei sei vermutlich Propangas ausgetreten, das sich unbemerkt in dem Objekt verteilt habe. Eine externe Zündquelle dürfte dann zur Explosion geführt haben.

Für drei Viertel verändert Corona das Leben nachhaltig

Linz/Wien - Nach der Pandemie ist nicht vor der Pandemie, das sagen zumindest knapp drei Viertel der Österreicher. Denn Corona werde das Leben nachhaltig verändern. Bewegung im Freien, Bedeutung der Familie und persönliche Kontakte haben an Wichtigkeit gewonnen. Das ergab eine Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS, die am Freitag veröffentlicht wurde. Welche Auswirkungen die Coronakrise auf den künftigen Alltag hat, stand im Fokus der Erhebung.

Wanderer in Tirol tödlich verunglückt

Stams - Bei einer Wanderung ist ein 57-jähriger Österreicher am Donnerstag im Gemeindegebiet von Stams im Bereich Hauland tödlich verunglückt. Als er nicht zurückkehrte, alarmierte seine Schwester die Exekutive, berichtete die Polizei Freitagfrüh. Eine Handypeilung grenzte den Suchbereich ein, gegen 19.30 Uhr konnte der Abgängige gefunden werden. Er war im steilen Waldgelände über einen Felsabsatz in eine Rinne gestürzt und hatte sich tödliche Kopfverletzungen zugezogen.

Verluste für Konservative bei Kommunalwahlen in England

London - Bei den Kommunalwahlen in England haben die Konservativen des britischen Premierministers Boris Johnson ersten Ergebnissen am Freitagmorgen zufolge schmerzhafte Verluste hinnehmen müssen. So konnte die oppositionelle Labour-Partei erstmals die Kontrolle über den Bezirksrat im Londoner Innenstadtbezirk Westminster erringen, in dem sich die Regierungsgebäude und viele Wahrzeichen der Stadt befinden.

