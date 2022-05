VfGH akzeptiert "Lockdown für Ungeimpfte"

Wien - Auch der zweite "Lockdown für Ungeimpfte" hat vor dem Höchstgericht standgehalten. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die Beschwerde einer Oberösterreicherin als inhaltlich nicht begründet abgewiesen. Argumentiert wird, dass die verhängten Maßnahmen angesichts der Infektionszulage zulässig waren.

6.001 Corona-Neuinfektionen und sechs Tote in 24 Stunden

Wien - 6.001 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Freitag, 9.30 Uhr) in den vergangenen 24 Stunden registriert worden. Das waren mehr als der Schnitt der vergangenen sieben Tage, der bei 5.345 SARS-CoV-2-Infektionen pro Tag lag. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 416,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Sechs Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit Covid-19 gestorben. 1.038 Covid-Kranke liegen im Spital.

Russland setzt Bodenangriff auf Asowstal-Werk fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Russische Truppen haben nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes ihren Bodenangriff auf das Asow-Stahlwerk in Mariupol fortgesetzt. Sie nehmen dabei offenbar hohe Verluste in Kauf. In dem Werk harren nach ukrainischen Angaben nach wie vor rund 200 Zivilisten sowie Soldaten aus. Für die eingeschlossenen Zivilisten ist für Freitag eine Rettungsaktion geplant. Unterdessen geht der Beschuss auch in anderen Teilen des Landes weiter.

Schramböck sieht Gasembargo für Österreich als "rote Linie"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Österreich lehnt einen Stopp von russischen Gaslieferungen ab. "Ein Gasembargo ist für Österreich eine klare rote Linie", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) den Zeitungen der Funke-Gruppe (Freitag). Man dürfe keine entsprechenden Signale senden, wenn man es nicht durchhalten könne. "Und weder wir noch Deutschland werden es durchhalten können." Es gebe ein klares Nein von Österreich und auch Deutschland, weil ein Embargo mehr schaden als nützen würde.

Strom-Großhandelspreise dreimal so hoch wie vor einem Jahr

Wien - Die Strompreise im Großhandel haben binnen Monatsfrist noch einmal zugelegt und bleiben damit auch für Juni gut dreimal so hoch wie vor einem Jahr. Der von der Österreichischen Energieagentur errechnete Index ÖSPI, der Österreichische Strompreisindex, steht für Juni um 202,7 Prozent höher als im gleichen Vorjahresmonat. Für Mai hatte das Plus 205,4 Prozent betragen, die Abschwächung ist also marginal.

Propangas-Austritt vor Explosion in Chemieunternehmen in NÖ

Krems - Nach einer Explosion in einem Kremser Chemieunternehmen hat es am Freitag erste Ergebnisse der Ursachenforschung gegeben. Zwei Arbeiter hatten laut Polizeisprecher Stefan Loidl in der betroffenen Lagerhalle bei der Demontage eines stillgelegten Kessels Schweißbrenner verwendet. Dabei sei vermutlich Propangas ausgetreten, das sich unbemerkt in dem Objekt verteilt habe. Eine externe Zündquelle dürfte dann zur Explosion geführt haben.

Österreichs Leistungsbilanz erstmals seit 2001 negativ

Wien - Erstmals seit 20 Jahren war Österreichs Leistungsbilanzsaldo 2021 mit -2,1 Mrd. Euro negativ, das entspricht 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ausschlaggebend dafür waren der wegen der Pandemie eingebrochene Reiseverkehr sowie die stark verteuerten Energieimporte. Technologie-Dienstleistungen haben den Tourismus als wichtigsten Exportsektor im Dienstleistungshandel vorerst abgelöst, teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Freitag mit.

Israelische Sicherheitskräfte suchen nach Anschlag Täter

Tel Aviv - Die Sicherheitskräfte in Israel suchen nach einem tödlichen Anschlag östlich von Tel Aviv zwei Palästinenser aus dem Westjordanland als mutmaßliche Attentäter. Die beiden stammten aus der Nähe von Jenin und seien 19 und 20 Jahre alt, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Informationen über ihren Aufenthalt müssten den Behörden mitgeteilt werden. Bei dem Anschlag am Donnerstagabend wurden drei Menschen getötet.

