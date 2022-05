Russland setzt Bodenangriff auf Asowstal-Werk fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Das russische Militär hat nach ukrainischen Angaben auch am Freitag seine Offensive auf das Asow-Stahlwerk in Mariupol fortgesetzt. Die russischen Streitkräfte hätten "in einigen Gebieten mit Unterstützung der Luftwaffe die Einsätze zur Übernahme der Kontrolle über die Fabrik wieder aufgenommen", teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit. Für Freitag wurde ein weiterer Konvoi der UNO zur Evakuierung von rund 200 Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk erwartet.

Amnesty dokumentiert "außergerichtliche Hinrichtungen"

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat am Freitag einen rund 40-seitigen Bericht über mutmaßliche russische Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgelegt. Unter anderem seien "rechtswidrige Luftangriffe auf Borodjanka" sowie "außergerichtliche Hinrichtungen" in Butscha und weiteren Städten und Dörfern um die Hauptstadt Kiew dokumentiert worden, teilte Amnesty mit. Die Organisation spricht von 22 Fällen in und bei Butscha und mehr als 40 Toten in Borodjanka.

Corona-Strategieplan für den Herbst mit vier Szenarien

Wien - Die österreichische Bundesregierung will für den kommenden, mittlerweile dritten Pandemie-Herbst besser gerüstet sein. Am Freitag präsentierte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) mit Fachleuten einen sogenannten Variantenmanagementplan (VMP). In die Erarbeitung wurden 80 Expertinnen und Experten eingebunden, er enthält vier mögliche Szenarien für die weiteren Entwicklung des Corona-Virus. Der finale VMP soll Anfang Juni vorliegen, kündigte Rauch an.

VfGH akzeptiert "Lockdown für Ungeimpfte"

Wien - Auch der zweite "Lockdown für Ungeimpfte" hat vor dem Höchstgericht standgehalten. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die Beschwerde einer Oberösterreicherin als inhaltlich nicht begründet abgewiesen. Argumentiert wird, dass die verhängten Maßnahmen angesichts der Infektionszulage zulässig waren.

6.001 Corona-Neuinfektionen und sechs Tote in 24 Stunden

Wien - 6.001 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Freitag, 9.30 Uhr) in den vergangenen 24 Stunden registriert worden. Das waren mehr als der Schnitt der vergangenen sieben Tage, der bei 5.345 SARS-CoV-2-Infektionen pro Tag lag. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 416,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Sechs Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit Covid-19 gestorben. 1.038 Covid-Kranke liegen im Spital.

Verluste für Konservative bei Kommunalwahlen in England

London - Die Konservative Partei von Premier Boris Johnson hat bei den Kommunal- und Bezirkswahlen in Großbritannien schwere Verluste erlitten. Von hoher Symbolkraft waren vor allem die Niederlagen in den Londoner Bezirken Westminster, wo sich die Regierungsgebäude befinden, und Wandsworth, die seit Jahrzehnten von den Tories regiert worden waren. Dort setzte sich jeweils die größte Oppositionspartei Labour durch. Johnson übernahm die Verantwortung für die schlechten Ergebnisse.

Israelische Sicherheitskräfte suchen nach Anschlag Täter

Tel Aviv - Die Sicherheitskräfte in Israel suchen nach einem tödlichen Anschlag östlich von Tel Aviv zwei Palästinenser aus dem Westjordanland als mutmaßliche Attentäter. Die beiden stammten aus der Nähe von Jenin und seien 19 und 20 Jahre alt, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Informationen über ihren Aufenthalt müssten den Behörden mitgeteilt werden. Bei dem Anschlag am Donnerstagabend wurden drei Menschen getötet.

Sechs Jahre für Oppositionelle nach Zwangslandung in Minsk

Minsk - Knapp ein Jahr nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Minsk ist eine der beiden dabei von belarussischen Behörden verhafteten Oppositionellen nun nach Angaben von Bürgerrechtlern zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. "Gegen die politische Gefangene Sofia Sapega ist ein hartes Urteil ergangen: Sechs Jahre Haft und 167.500 Rubel Strafe", teilte das Bürgerrechtszentrum "Wjasna" ("Frühling") am Freitag auf seiner Webseite mit.

