UNO-Sicherheitsrat beschloss erstmals Ukraine-Erklärung

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehr als zwei Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich der UNO-Sicherheitsrat erstmals auf eine gemeinsame Stellungnahme geeinigt. Das mächtigste UNO-Gremium zeigt sich in einer am Freitagnachmittag (Ortszeit) angenommenen Erklärung "besorgt" über die Lage in der Ukraine. Dem Text stimmte auch der Aggressor Russland zu, der zuvor alle Ratserklärungen mit seinem Vetorecht vereitelt hatte.

Weitere 50 Zivilisten aus Stahlwerk Mariupol evakuiert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Aus dem belagerten Stahlwerk in der ukrainischen Stadt Mariupol sind nach übereinstimmenden russischen und ukrainischen Angaben am Freitag 50 Menschen evakuiert worden. Dabei habe es sich um Frauen, Kinder und Ältere gehandelt, erklärte die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk am Abend im Internet. Sie warf Russland vor, die Feuerpause für die Evakuierung aus dem Asowstal-Werk wiederholt verletzt zu haben.

Selenskyj lädt Scholz am 9. Mai nach Kiew ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai nach Kiew eingeladen. Scholz sei seit einiger Zeit eingeladen, sagt Selenskyj per Videoschaltung der britischen Denkfabrik Chatham House. Wie die ARD Tagesschau berichtet, sei Scholz gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeladen. Steinmeiers Ausladung durch Kiew hatte für massive Irritationen in Berlin gesorgt.

Medien: Sinn Fein liegt bei Nordirland-Wahl deutlich vorne

London/Belfast - Die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein hat nach Angaben der BBC bei der Wahl zum nordirischen Regionalparlament nach der ersten Auszählungsrunde den höchsten Stimmanteil erhalten. Demnach liegt Sinn Fein mit 29 Prozent der Stimmen weit vor der zweitstärksten Partei DUP mit 21,3 Prozent. Wie der irische Rundfunk RT� am Freitagabend unter Berufung auf Sinn-Fein-Kreise berichtete, ist die Partei zuversichtlich, auch die meisten Sitze im Regionalparlament zu erhalten.

Ex-IS-Terrorist in Wien als Sexualstraftäter verurteilt

Wien - Ein verurteilter IS-Terrorist ist am Freitagabend am Wiener Landesgericht verurteilt worden, weil er als Security-Mitarbeiter in der Impf- und Test-Straße im Austria Center Vienna (ACV) gegen deren Willen Sex mit einer Mitarbeiterin hatte. Das Gericht ging allerdings nicht - wie angeklagt - von einer Vergewaltigung aus, sondern sprach den 21-Jährigen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung (� 205a StGB) schuldig. Der Angeklagte fasste dafür 18 Monate unbedingt aus.

Tote bei Explosion in Luxushotel in Havanna

Havanna - Bei einer heftigen Explosion in einem Fünf-Sterne-Hotel im Zentrum der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens acht Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. 13 Menschen würden außerdem noch vermisst, erklärte das kubanische Präsidialamt am Freitag auf Twitter. "Die Such- und Rettungsarbeiten im Hotel gehen weiter, wo möglicherweise noch weitere Menschen eingeschlossen sind."

