Kiewer Militär: Kaum Bewegung an der Front

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der vergangenen Nacht ist es nach ukrainischen Angaben an der Front vergleichsweise ruhig geblieben. "In den Gebieten Donezk und Luhansk wurden am 6. Mai acht Attacken des Feindes abgewehrt, dabei wurden drei gegnerische Panzer, acht Artilleriesysteme, sieben gepanzerte Militärfahrzeuge, ein Auto und drei Einheiten von Pioniertechnik vernichtet", teilte der ukrainische Generalstab am Samstag mit. Sturmversuche habe es vor allem um das Stahlwerk Asowstal gegeben.

Separatisten melden weitere Evakuierung aus Asowstal-Werk

Mariupol - Aus dem seit Wochen belagerten Stahlwerk in Mariupol sind nach Angaben der prorussischen Separatisten in der Ukraine am Samstag weitere 50 Zivilisten fortgebracht worden. "Heute, am 7. Mai, sind vom Territorium des Metallurgiekombinats Asowstal in Mariupol 50 Menschen evakuiert worden", teilte der Stab der selbst ernannten Donezker Volksrepublik am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Unabhängige Bestätigungen dafür gab es bis dato keine.

Fans nahmen Abschied von Willi Resetarits am Zentralfriedhof

Wien - Der Willi war am Zentralfriedhof aufgebahrt, und selbst der Himmel trug Trauerflor: Trotz dräuenden Regens fanden sich bereits am frühen Samstagmorgen viele Dutzend Fans, Wegbegleiter und Prominente in der Aufbahrungshalle 2 des Wiener Zentralfriedhofs ein, um Willi Resetarits die letzte Ehre zu erweisen. Der beliebte Musiker und Aktivist war am 24. April überraschend im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes verstorben.

Ein Verletzter nach Explosion auf Innsbrucker Campingplatz

Innsbruck - Auf einem Campingplatz im Innsbrucker Stadtteil Kranebitten ist es am Samstagvormittag zu einer Explosion gekommen. Wie die Polizei auf APA-Nachfrage mitteilte, wurde dabei eine Person verletzt. Eine Gasflasche dürfte explodiert sein, hieß es zunächst. Die genaue Ursache des Unglücks stand Samstagmittag noch nicht fest. Die Ermittlungen waren im Laufen.

Mindestens fünf Tote bei mehreren Bränden in Sibirien

Moskau - In der sibirischen Region Krasnojarsk sind nach Angaben russischer Behörden mehrere Brände ausgebrochen. Rund 200 Gebäude stünden in Flammen, darunter mehrere Sägewerke und ein Kindergarten, teilte das Katastrophenschutzministerium der Region am Samstag im Messenger-Dienst Telegram mit. Bisher wurden fünf Tote gemeldet. Die Brände sollen sich in mehr als 16 bewohnten Gebieten ausbreiten.

Wiedergewählter Macron ins Präsidentenamt eingeführt

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron ist nach seiner Wiederwahl neu ins Amt eingeführt worden. Bei der Investiturfeier am Samstagvormittag im �lys�epalast in Paris sagte Macron, das französische Volk habe sich für ein Vorhaben der Unabhängigkeit in einer destabilisierten Welt ausgesprochen. Man müsse unerlässlich handeln, um ein unabhängigeres Frankreich zu schaffen.

Taliban schreiben Frauen Burka in der Öffentlichkeit vor

Kabul - Taliban-Chef Hibatullah Akhundzada hat den Frauen in Afghanistan das Tragen einer Burka in der Öffentlichkeit vorgeschrieben. Sie sollten die Ganzkörperbedeckung tragen, "da dies traditionell und respektvoll ist", erklärte Akhundzada in einem Erlass am Samstag. Eine Burka bedeckt auch die Augen der Trägerin mit einer Art Gitter aus Stoff. Es ist die bisher strikteste Einschränkung für das Leben afghanischer Frauen seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im August.

Maskenpflicht im Handel und Öffis bleibt vorerst

Wien - Die Maskenpflicht für den lebensnotwendigen Handel bleibt vorerst bestehen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat der Forderung der Gewerkschaften, auch im Handel und Banken auf den Corona-Schutz zu verzichten, eine Absage erteilt. Die Verordnung mit den auch für Krankenhäuser und Pflegeheime, Öffis und Behörden geltenden Maßnahmen zum Schutz vulnerable Personen gilt zumindest bis 8. Juli.

