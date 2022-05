Raketenangriffe im Norden und Süden der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Meldungen über russische Raketenangriffe hat es Samstagnachmittag aus dem Süden und Norden der Ukraine gegeben. In Odessa am Schwarzen Meer schlugen laut Regionalverwaltung mehrere Raketen ein. Vor den Angriffen auf das Stadtgebiet seien bereits Ziele im Umland von vier Raketen getroffen worden, hieß es. Auch aus dem Norden meldeten örtliche Behörden Attacken. In Myropilske and Chotin in der Region Sumy seien Raketen eingeschlagen, so Gouverneur Dmytro Schywyzkyj.

Generalprobe vor Siegesparade auf dem Roten Platz

Moskau - Vor der traditionellen Militärparade am 9. Mai in Moskau anlässlich des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland ist am Samstag die Generalprobe abgehalten worden. Tausende Soldaten werden am Montag, dem 77. Jahrestag, über den Roten Platz in Moskau marschieren, gefolgt von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Raketenwerfern und begleitet von einer Flugshow. Die Parade wurde erst nach dem Ende der Sowjet-Ära 1991 zur Tradition.

VfGH-Präsident weist Kritik an Corona-Entscheidungen zurück

Wien - Präsident Christoph Grabenwarter tritt Kritik an Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes über Corona-Schutzmaßnahmen entgegen. Aufgabe des VfGH sei es nicht, wissenschaftliche Studien zu bewerten, sondern den Vorgang zur Erlassung der Verordnung zu prüfen. Und da habe es eine "erhebliche" Verbesserung gegeben, sagte Grabenwarter Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Für sinnvoll hielte er eine "Abkühlphase" für die Berufung von Regierungsmitgliedern an den VfGH.

Nach Explosion in Hotel in Havanna 25 Todesopfer bestätigt

Havanna - Die Anzahl der bei einer Explosion in einem Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna getöteten Menschen hat sich auf mindestens 25 erhöht. Das berichtete das kubanische Staatsfernsehen am Samstagmorgen, während die Such- und Rettungsarbeiten am Unglücksort fortgesetzt wurden. Mehr als 50 weitere Menschen wurden nach offiziellen Angaben bei der Explosion verletzt, die vermutlich durch ein Gasleck ausgelöst wurde.

Taliban: Frauen sollen Burka in der Öffentlichkeit tragen

Kabul - Die radikal-islamischen Taliban haben die Rechte von Frauen in Afghanistan weiter eingeschränkt: Künftig sollen Afghaninnen auf Wunsch von Taliban-Chef Hibatullah Akhundzad in der Öffentlichkeit wieder eine Burka tragen. Sie sollten die Ganzkörperbedeckung tragen, "da dies traditionell und respektvoll" sei, erklärte Akhundzada in einem Erlass am Samstag.

Macron nach Wiederwahl feierlich ins Amt eingeführt

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron ist nach seiner Wiederwahl feierlich ins Amt eingeführt worden. Er werde sich in seiner zweiten fünfjährigen Amtszeit für ein "stärkeres Frankreich" und einen "lebenswerteren Planeten" einsetzen, versprach Macron am Samstag bei der Zeremonie im Pariser Elysee-Palast. Für Europa strebe er "Frieden" und "Autonomie" an.

Mindestens fünf Tote bei Waldbränden in Sibirien

Moskau/Krasnojarsk - In der sibirischen Großregion Krasnojarsk im Osten Russlands sind bei großen Waldbränden nach Angaben der Feuerwehr mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Brände hätten inzwischen mehrere Ortschaften in zwölf Landkreisen der Region erfasst, teilte die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag unter Berufung auf den regionalen Katastrophenschutz mit.

Ein Verletzter nach Explosion auf Innsbrucker Campingplatz

Innsbruck - Auf einem Campingplatz im Innsbrucker Stadtteil Kranebitten ist es am Samstagvormittag zu einer Explosion gekommen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein 35 Jahre alter Österreicher verletzt. Nach vorläufigem Ermittlungsstand dürfte es zu einem unbemerkten Gasaustritt gekommen sei, weil die Gasversorgung über eine elf Kilogramm schwere Propangasflasche undicht war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red