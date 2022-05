Schwere russische Raketenangriffe auf Odessa

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auf die südukrainische Hafenstadt Odessa sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens vier russische Raketen abgefeuert worden. Örtliche Medien zeigten am Samstag dicke schwarze Rauchwolken über dem Stadtgebiet. Berichten zufolge soll ein Militärflugplatz getroffen worden sein. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern. Von russischer Seite gab es am Nachmittag keine Bestätigung. Kiew meldete unterdessen die Versenkung eines russischen Landungsbootes.

Duma-Chef: USA sind militärische Beteiligte in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Der einflussreiche russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin bezichtigt die USA einer unmittelbaren Beteiligung am Krieg in der Ukraine. "Washington koordiniert und entwickelt wesentlich militärische Operationen und beteiligt sich damit unmittelbar an Militäraktionen gegen unser Land", schreibt der Gefolgsmann von Präsident Wladimir Putin auf dem Nachrichtendienst Telegram. Wolodin ist Vorsitzender der Duma, des Unterhauses des russischen Parlaments.

Vater wollte sich in Tirol mit Kind aus 13. Stock stürzen

Innsbruck - Dramatische Szenen haben sich Freitagnacht in einem Hochhaus im Innsbrucker Stadtteil Pradl abgespielt. Wie die Polizei am Samstagnachmittag bekannt gab, wollte sich während einer Wegweisung aus der ehelichen Wohnung ein 40 Jahre alter Mann mit seinem zweijährigen Kind aus dem Fenster im 13. Stock stürzen. Die Polizisten konnten die Tat in letzter Sekunde verhindern.

Nach Explosion in Hotel in Havanna 25 Todesopfer bestätigt

Havanna - Die Anzahl der bei einer Explosion in einem Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna getöteten Menschen hat sich auf mindestens 25 erhöht. Das berichtete das kubanische Staatsfernsehen am Samstagmorgen, während die Such- und Rettungsarbeiten am Unglücksort fortgesetzt wurden. Mehr als 50 weitere Menschen wurden nach offiziellen Angaben bei der Explosion verletzt, die vermutlich durch ein Gasleck ausgelöst wurde.

Macron nach Wiederwahl feierlich ins Amt eingeführt

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron ist nach seiner Wiederwahl feierlich ins Amt eingeführt worden. Er werde sich in seiner zweiten fünfjährigen Amtszeit für ein "stärkeres Frankreich" und einen "lebenswerteren Planeten" einsetzen, versprach Macron am Samstag bei der Zeremonie im Pariser Elysee-Palast. Für Europa strebe er "Frieden" und "Autonomie" an.

Auszählung bei Nordirland-Wahl - Sinn-Fein-Sieg greifbar

Belfast - Die Auszählung der Stimmen nach der Wahl zum nordirischen Regionalparlament ist am Samstag auf die Zielgerade gegangen. Mit einem Ergebnis wurde am Nachmittag gerechnet. Davor zeichnete sich immer deutlicher ein historisch starkes Abschneiden der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein ab. Erwartet wird, dass die Partei die meisten Sitze in der Northern Ireland Assembly erringen wird und damit das Recht erhält, die künftige Regierungschefin (First Minister) zu benennen.

Mindestens fünf Tote bei Waldbränden in Sibirien

Moskau/Krasnojarsk - In der sibirischen Großregion Krasnojarsk im Osten Russlands sind bei großen Waldbränden nach Angaben der Feuerwehr mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Brände hätten inzwischen mehrere Ortschaften in zwölf Landkreisen der Region erfasst, teilte die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag unter Berufung auf den regionalen Katastrophenschutz mit.

Ein Verletzter nach Explosion auf Innsbrucker Campingplatz

Innsbruck - Auf einem Campingplatz im Innsbrucker Stadtteil Kranebitten ist es am Samstagvormittag zu einer Explosion gekommen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein 35 Jahre alter Österreicher verletzt. Nach vorläufigem Ermittlungsstand dürfte es zu einem unbemerkten Gasaustritt gekommen sei, weil die Gasversorgung über eine elf Kilogramm schwere Propangasflasche undicht war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red