Aktionskünstler Hermann Nitsch zu Grabe getragen

Wien/Prinzendorf - Der am 18. April gestorbene Aktionskünstler Hermann Nitsch ist heute, Samstag, Nachmittag zu Grabe getragen worden. Pater Friedhelm Mennekes zelebrierte in der Kirche von Prinzendorf die Totenmesse auf Latein. Der Altar war mit einem Schüttbild des weltberühmten Künstlers geschmückt, Nitsch selbst in einem schlichten Holzsarg davor aufgebahrt. Unter den zahlreichen Gebinden befanden sich auch Kränze des Bundespräsidenten sowie der Niederösterreichischen Landeshauptfrau.

Schwere russische Raketenangriffe auf Odessa

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auf die südukrainische Hafenstadt Odessa sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens vier russische Raketen abgefeuert worden. Örtliche Medien zeigten am Samstag dicke schwarze Rauchwolken über dem Stadtgebiet. Berichten zufolge soll ein Militärflugplatz getroffen worden sein. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern. Von russischer Seite gab es am Nachmittag keine Bestätigung. Kiew meldete unterdessen die Versenkung eines russischen Landungsbootes.

Kiew: Alle Frauen und Kinder aus Stahlwerk evakuiert

Mariupol - Aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind offiziellen Angaben zufolge die letzten Frauen, Kinder und älteren Menschen evakuiert worden. "Dieser Teil der humanitären Operation in Mariupol ist abgeschlossen", schrieb die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Samstag im Nachrichtendienst Telegram. Ob unter den verbliebenen Männern noch Zivilisten sind, ließ sie zunächst offen.

EU-Staaten ringen weiter um Öl-Embargo gegen Russland

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Länder können sich weiter nicht auf ein Öl-Embargo gegen Russland einigen. Hintergrund ist ein Streit um Ausnahmen für einige Staaten, die in besonderem Maße von russischem Öl abhängig sind. Eine nächste Verhandlungsrunde der ständigen Vertreter der Staaten wurde für Sonntag angesetzt, wie die französische EU-Ratspräsidentschaft auf Twitter mitteilte. Insbesondere Ungarn legt sich beim Lieferstopp quer.

Brasiliens Ex-Präsident Lula kündigt Kandidatur an

Brasilia - Ein knappes halbes Jahr vor der Präsidentenwahl in Brasilien hat der ehemalige Staatschef Luiz In�cio Lula da Silva seine Kandidatur angekündigt. "Alles, was wir getan haben und was das brasilianische Volk erreicht hat, wird von der aktuellen Regierung zerstört", sagte der 76-Jährige am Samstag bei einer Kundgebung in S�o Paulo. "Wir werden nicht aufgeben - nicht ich und nicht unser Volk. Die Sache, für die wir kämpfen, hält uns am Leben."

Nach Explosion in Hotel in Havanna 25 Todesopfer bestätigt

Havanna - Die Anzahl der bei einer Explosion in einem Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna getöteten Menschen hat sich auf mindestens 25 erhöht. Das berichtete das kubanische Staatsfernsehen am Samstagmorgen, während die Such- und Rettungsarbeiten am Unglücksort fortgesetzt wurden. Mehr als 50 weitere Menschen wurden nach offiziellen Angaben bei der Explosion verletzt, die vermutlich durch ein Gasleck ausgelöst wurde.

Nordirland-Wahl - Sinn-Fein-Spitzenkandidatin sieht neue Ära

Belfast - Die Spitzenkandidatin der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein, Michelle O'Neill, hat die Wahl in Nordirland als Beginn einer neuen Ära in der früheren Unruheprovinz bezeichnet. Nach Auszählung eines Großteils der Stimmen zeichnete sich am Samstag ab, dass Sinn Fein erstmals als stärkste Partei aus der Wahl hervorgehen dürfte. O'Neill hätte damit Anspruch auf den Posten der Regierungschefin (First Minister). Die pro-britische DUP gestand ihre Wahlniederlage ein.

Vater wollte sich in Tirol mit Kind aus 13. Stock stürzen

Innsbruck - Dramatische Szenen haben sich Freitagnacht in einem Hochhaus im Innsbrucker Stadtteil Pradl abgespielt. Wie die Polizei am Samstagnachmittag bekannt gab, wollte sich während einer Wegweisung aus der ehelichen Wohnung ein 40 Jahre alter Mann mit seinem zweijährigen Kind aus dem Fenster im 13. Stock stürzen. Die Polizisten konnten die Tat in letzter Sekunde verhindern.

