Ukraine: Bis zu 60 Tote nach Luftangriff auf Schule

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach einem russischen Luftangriff auf eine Schule im Gebiet Luhansk sprechen die ukrainischen Behörden von möglicherweise bis zu 60 Toten. Nach einem Luftschlag auf die Schule in Bilogoriwka seien bisher zwei Leichen geborgen worden, teilte der Gouverneur der Region, Serhij Hajdaj, am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal mit. "Wahrscheinlich sind alle 60 Menschen, die noch unter den Trümmern des Gebäudes liegen, tot", fügte er hinzu.

Kiew befürchtet nach Evakuierung heftige Kämpfe um Asowstal

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Nachdem alle Zivilisten aus dem Stahlwerk in Mariupol herausgeholt worden sind, befürchtet die Ukraine gnadenlose Kämpfe zwischen ihren dort verschanzten Soldaten und den russischen Truppen. Der ukrainische Generalstab teilte Sonntagfrüh mit, die Einheiten im Bereich des Stahlwerks seien weiterhin blockiert. Es gebe "russische Angriffe" mit "Unterstützung von Artillerie und Panzerangriffen".

Scholz spricht zum 8. Mai und zum Ukraine-Krieg

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hält am Sonntag eine Fernsehansprache zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren und zum Krieg in der Ukraine. Wie die deutsche Regierung mitteilte, ist es wegen des laufenden russischen Angriffs auf die Ukraine in diesem Jahr ein besonderes Gedenken an den 8. Mai. Dass zwei Länder, die im Zweiten Weltkrieg Opfer deutscher Aggression geworden seien, jetzt im Krieg stünden, sei "ein sehr bedrückender Umstand".

Über 100 Migranten erreichten nach Schiffbruch die Insel Kos

Athen/Kos - Insgesamt 106 Migranten haben nach dem Untergang ihres Segelbootes am späten Samstagabend schwimmend die Küste der Insel Kos erreicht. Wie die griechische Küstenwache am Sonntag weiter mitteilte, seien alle Menschen wohlauf und niemand werde vermisst. Die aus verschiedenen Staaten Asiens und Nordafrikas stammenden Menschen, darunter auch 20 Minderjährige, sollen in einem Registrierlager der Insel untergebracht werden.

Jugendliche Diebe erbeuteten Autos im Wert von 100.000 Euro

Wien/Gerasdorf bei Wien - Die "Soko Kfz" - eine im Bundeskriminalamt angesiedelte, 2009 gegründete Ermittlungsgruppe, die auf Auto-Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle spezialisiert ist - hat drei Burschen überführt, die Mitte März in Wien-Floridsdorf einen noblen BMW und Mitte April in Gerasdorf und Höbersdorf (Bezirk Korneuburg) vier weitere Pkw gestohlen haben sollen. Die Verdächtigen im Alter zwischen erst 15 und 16 Jahren wurden Ende April festgenommen, berichtete das Bundeskriminalamt am Wochenende.

Peking-treues Komitee wählt Lee zu Hongkonger Regierungschef

Hongkong - In Hongkong ist der ehemalige Sicherheitschef John Lee zum neuen Regierungschef gewählt worden. Ein Peking-treues 1.461-köpfiges Komitee wählte Lee am Sonntag mit 1.416 Stimmen, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Lee spielte eine zentrale Rolle bei der Unterdrückung der Hongkonger Demokratie-Bewegung, die im Jahr 2019 Millionen Demonstranten mobilisiert hatte.

