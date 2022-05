Ukraine: Bis zu 60 Tote nach Luftangriff auf Schule

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach einem russischen Luftangriff auf eine Schule im Gebiet Luhansk sprechen die ukrainischen Behörden von möglicherweise bis zu 60 Toten. Nach einem Luftschlag auf die Schule in Bilohoriwka seien bisher zwei Leichen geborgen worden, teilte der Gouverneur der Region, Serhij Hajdaj, am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal mit. "Wahrscheinlich sind alle 60 Menschen, die noch unter den Trümmern des Gebäudes liegen, tot", fügte er hinzu.

G7-Staaten vereinbaren Ausstieg aus russischem Öl

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" in Moskau haben sich die G7-Staaten auf einen Ausstieg aus russischem Öl verständigt. Dies teilte das Weiße Haus am Sonntag in Washington mit. Demnach vereinbarten die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen in einer Videokonferenz weitere Sanktionen gegen den russischen Energiesektor. Der Gruppe gehören mit Deutschland, Frankreich und Italien auch drei führende EU-Staaten an.

Scholz: Historische Verantwortung für Unterstützung Kiews

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sieht sein Land in der historischen Verantwortung, die Ukraine gegen den Aggressor Russland zu unterstützen. "Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen", sagte er laut Redetext am Sonntag in einer Fernsehansprache zum 77. Jahrestag des Weltkriegskriegsendes in Europa am 8. Mai 1945. Sie laute: "Nie wieder Krieg. Nie wieder Völkermord. Nie wieder Gewaltherrschaft."

Kiew befürchtet nach Evakuierung heftige Kämpfe um Asowstal

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Nachdem alle Zivilisten aus dem Stahlwerk in Mariupol herausgeholt worden sind, befürchtet die Ukraine gnadenlose Kämpfe zwischen ihren dort verschanzten Soldaten und den russischen Truppen. Der ukrainische Generalstab teilte Sonntagfrüh mit, die Einheiten im Bereich des Stahlwerks seien weiterhin blockiert. Es gebe "russische Angriffe" mit "Unterstützung von Artillerie und Panzerangriffen".

Hochrechnungen: CDU gewinnt Wahl in Schleswig-Holstein

Kiel - Die CDU hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein haushoch gewonnen. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF lagen die Christdemokraten von Ministerpräsident Daniel Günther klar vor der SPD. Im Vergleich zur Landtagswahl 2017 konnte sich die Union deutlich verbessern. Die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller erreichte demnach nur Platz drei und fuhr ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Wahl in Schleswig-Holstein ein.

Gasexplosion zerstört Hotel in Havanna - mindestens 30 Tote

Havanna - Im Herzen von Havanna klafft eine staubige Wunde: Bei einer schweren Explosion in einem derzeit geschlossenen Luxushotel im Zentrum der kubanischen Hauptstadt sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen und zwei Dutzend weitere verletzt worden. Unter den Toten waren vier Minderjährige und eine schwangere Frau, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Eine Spanierin kam bei der Explosion ums Leben, ihr Mann wurde schwer verletzt.

Waldbrände in Sibirien greifen weiter um sich

Krasnojarsk - Immer mehr russische Regionen in Sibirien melden die Ausbreitung starker Waldbrände. In der Region Irkutsk am Baikalsee wüteten insgesamt 13 Brände auf einer Fläche von rund 700 Hektar, wie die Nachrichtenagentur Interfax am Sonntag unter Berufung auf den Gouverneur des Gebiets, Igor Kobsew, berichtete. In der gesamten Region gilt bereits seit Samstag der Notstand, zwei Menschen sind bei einem Feuer in einer Gartenanlage ums Leben gekommen.

