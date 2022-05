Ukraine: 60 Tote nach Luftangriff auf Schule

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach einem russischen Luftangriff auf eine Schule im Gebiet Luhansk sprechen die ukrainischen Behörden von 60 Toten. Ministerpräsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass es sich bei den etwa 60 getöteten Menschen um Zivilisten handle, die dort Unterschlupf gesucht hätten. Gouverneur Serhij Hajdaj hatte schon am Nachmittag die Befürchtung geäußert, dass es 60 Tote gegeben haben könnte. In der Schule in Bilohoriwka hätten 90 Menschen Unterschlupf gesucht, hatte er erklärt.

G7-Staaten vereinbaren Ausstieg aus russischem Öl

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" in Moskau haben sich die G7-Staaten auf einen Ausstieg aus russischem Öl verständigt. Dies teilte das Weiße Haus am Sonntag in Washington mit. Demnach vereinbarten die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen in einer Videokonferenz weitere Sanktionen gegen den russischen Energiesektor. Der Gruppe gehören mit Deutschland, Frankreich und Italien auch drei führende EU-Staaten an.

Moskau feiert "Tag des Sieges" - Spannung vor Putin-Rede

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Überschattet vom Krieg gegen die Ukraine feiert Russland am Montag den Sieg über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren. Neben der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau wird mit besonderer Spannung die Rede von Präsident Wladimir Putin erwartet. Seit Wochen rätseln Experten, was Putin zum Krieg gegen das Nachbarland sagen wird. Es gibt Spekulationen, dass Putin etwa eine General- oder Teilmobilmachung in Russland anordnen könnte.

Selenskyj: Ukraine ist Teil freier Welt, Russland isoliert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine große Symbolkraft in den Reisen internationaler Prominenz in sein Land zum Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa. "Der heutige Tag in der Ukraine hat gezeigt, dass wir bereits ein vollwertiger Teil der freien Welt und eines vereinten Europas sind", betonte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Sonntagabend.

"Fest der Freude" mit Friedensappellen

Wien - Zwei Jahre lang musste das "Fest der Freude" anlässlich des Jahrestags der Befreiung Österreichs wegen der Corona-Pandemie in den virtuellen Raum ausweichen. Erst an diesem Sonntagabend konnte man sich wieder in Präsenz am Wiener Heldenplatz zusammenfinden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte in seiner Festrede auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg, Friede und Freiheit müssten immer weiter erkämpft, gehütet und bewahrt werden.

Sieben Volksbegehren enden

Wien - Am Montag endet die Eintragungswoche für sieben Volksbegehren. Entweder online oder in einem der rund 2.000 Eintragungslokale können "Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren", "Impfpflichtabstimmung: Nein respektieren!", "Nein zur Impfpflicht", "Stoppt Lebendtier-Transportqual", "Arbeitslosengeld rauf!", "Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!" und "Mental Health Jugendvolksbegehren" noch mit einer Unterschrift unterstützt werden.

CDU-Triumph bei Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Kiel - Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther hat die Landtagswahl im norddeutschen Schleswig-Holstein mit einem triumphalen Ergebnis gewonnen. Die SPD erlebte ein Debakel und stürzte auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Schleswig-Holstein ab, wobei sie hinter den Grünen landete. Viertstärkste Kraft wurde die FDP. Die AfD verpasste den Einzug in den Landtag.

Toter Vater in Tirol: 30-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Innsbruck/Wörgl - Ein 30-Jähriger muss sich heute, Montag, am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts des Mordes verantworten. Er soll Ende August 2021 in Wörgl seinen Vater bedroht und attackiert haben. Dieser starb daraufhin laut Obduktion an einem akuten Herzinfarkt. Der 52-Jährige war nach einer heftigen Auseinandersetzung vor seinem Haus zusammengebrochen. Die Staatsanwaltschaft geht laut Anklageschrift von einer Tötungsabsicht des Sohnes aus.

