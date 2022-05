Moskau feiert "Tag des Sieges" - Spannung vor Putin-Rede

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Überschattet vom Krieg gegen die Ukraine feiert Russland am Montag den Sieg über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren. Neben der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau wird mit besonderer Spannung die Rede von Präsident Wladimir Putin erwartet. Seit Wochen rätseln Experten, was Putin zum Krieg gegen das Nachbarland sagen wird. Es gibt Spekulationen, dass Putin etwa eine General- oder Teilmobilmachung in Russland anordnen könnte.

CDU-Triumph bei Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Kiel - Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther hat die Landtagswahl im norddeutschen Schleswig-Holstein mit einem triumphalen Ergebnis gewonnen. Die SPD erlebte ein Debakel und stürzte auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Schleswig-Holstein ab, wobei sie hinter den Grünen landete. Viertstärkste Kraft wurde die FDP. Die AfD verpasste den Einzug in den Landtag.

Riesenandrang bei Präsidentenwahl auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen hat die mit Spannung erwartete Präsidentschaftswahl unter großem Andrang begonnen. Seit Montagfrüh sind 67 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den scheidenden Präsidenten Rodrigo Duterte zu bestimmen. Bei Umfragen lag der Sohn des verstorbenen Ex-Diktators Ferdinand Marcos vorne. Gewinnt er, so würde seine Familie 36 Jahre nach ihrer Vertreibung in den Malaca�ang-Palast in Manila zurückkehren.

Sieben Volksbegehren enden

Wien - Am Montag endet die Eintragungswoche für sieben Volksbegehren. Entweder online oder in einem der rund 2.000 Eintragungslokale können "Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren", "Impfpflichtabstimmung: Nein respektieren!", "Nein zur Impfpflicht", "Stoppt Lebendtier-Transportqual", "Arbeitslosengeld rauf!", "Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!" und "Mental Health Jugendvolksbegehren" noch mit einer Unterschrift unterstützt werden.

Mordprozess ohne Leiche um im Jahr 2005 verschwundene Frau

Wien - Ein spannender Mordprozess wird ab Montag am Wiener Landesgericht verhandelt. Einem 65-jährigen Mann wird vorgeworfen, vor mehr als 16 Jahren seine von ihm getrennt lebende Ehefrau umgebracht zu haben. Es wird ein reiner, auf vier Tage anberaumter Indizienprozess. Weder gibt es eine Leiche noch ist bekannt, wie die Frau zu Tode gekommen sein soll. Die Staatsanwaltschaft führt dazu in der Anklage aus, der Mann habe sie am 6. Dezember 2005 "auf bislang unbekannte Art getötet".

"Aktion scharf" im Asylbereich mit ersten Ergebnissen

Wien - Das Innenministerium hat eine Bilanz der ersten Woche einer "Aktion scharf" im Asyl-Bereich gezogen. Demnach wurden vier Schlepper festgenommen und 900 Verwaltungsübertretungen festgestellt. Den Ländern wurden mehr als 30 Verdachtsfälle mangelnder Hilfsbedürftigkeit übermittelt. Das heißt, die Personen sollen die Voraussetzungen für die Grundversorgung nicht erfüllt haben. Eine soll 2.000 Euro nebenbei verdient haben.

Sporttrainer wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht

Wiener Neustadt - Ein früherer Sporttrainer und Tagesvater, der sich von Dezember 2014 bis Juni 2021 an zahlreichen Kindern vergangen haben soll, muss sich am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Die Anklage legt ihm Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen, geschlechtliche Nötigung und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zur Last. Er soll bereits 2007 einschlägig straffällig geworden sein, indem er kinderpornografisches Material zu sammeln begann.

Prozess um Kunstdiebstähle in Millionenhöhe in Wien

Wien - Am Wiener Straflandesgericht steht am Montag ein spektakulärer Prozess um Kunstdiebstähle mit einem millionenhohen Wert auf dem Plan. Ein mittlerweile 45-jähriger Mann soll im Jahr 2013 aus einem Wiener Speditionslager, das auch für die Lagerung von künstlerischen Werken spezialisiert ist, einige Meisterstücke u.a. von Gustav Klimt und Egon Schiele mitgehen haben lassen. Die Staatsanwaltschaft Wien legt dem Niederösterreicher gewerbsmäßig schweren Diebstahl zur Last.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red