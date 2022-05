Putin warnt bei Militärparade vor Gefahr von neuem Weltkrieg

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Kremlchef Wladimir Putin hat zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg vor einem neuen Weltkrieg gewarnt. Der damalige Kampf bedeute nicht nur die Verpflichtung, das Andenken derer zu erhalten, die den Nazismus besiegt hätten. Aufgabe sei es, "wachsam zu sein und alles zu tun, damit sich die Schrecken eines globalen Krieges nicht wiederholen", so Putin am Montag bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau.

Selenskyj kritisiert Moskaus Aneignung von Sieg über Nazis

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich eine "Aneignung" des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg durch Russlands verbeten. "Heute feiern wir den Tag des Sieges über den Nationalsozialismus", sagte Selenskyj am Montag in einer Videobotschaft. "Wir sind stolz auf unsere Vorfahren, die gemeinsam mit anderen Nationen in der Anti-Hitler-Koalition den Nationalsozialismus besiegt haben."

Landwirtschaftsministerin Köstinger tritt zurück

Wien - Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag muss die Volkspartei eine neue Landwirtschaftsministerin suchen. Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt erklärt. Sie dürfte in die Privatwirtschaft wechseln. Wer ihr nachfolgt, steht noch nicht fest.

4.133 Neuinfektionen und weniger Spitalspatienten

Wien - Am heutigen Montag sind 4.133 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Das ist gering mehr als an den Montagen der vergangenen beiden Wochen. Der Sieben-Tages-Schnitt geht aber weiter zurück, er betrug heute 5.239 Fälle pro 100.000 Einwohner, vor einer Woche waren es noch 5.719. Bei den Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern gab es weitere Rückgänge. Insgesamt 941 Infizierte werden noch im Spital behandelt, 83 davon auf Intensivstationen.

Sieben Volksbegehren enden

Wien - Am Montag endet die Eintragungswoche für sieben Volksbegehren. Entweder online oder in einem der rund 2.000 Eintragungslokale können "Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren", "Impfpflichtabstimmung: Nein respektieren!", "Nein zur Impfpflicht", "Stoppt Lebendtier-Transportqual", "Arbeitslosengeld rauf!", "Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!" und "Mental Health Jugendvolksbegehren" noch mit einer Unterschrift unterstützt werden.

Toter Vater in Tirol: Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Innsbruck/Wörgl - Am Montag hat am Innsbrucker Landesgericht ein Mordprozess gegen einen 30-jährigen Einheimischen begonnen. Der Mann muss sich vor dem Geschworenengericht wegen des Verdachts des Mordes an seinem Vater verantworten. Er soll den 52-Jährigen Ende August 2021 in Wörgl bedroht und attackiert haben, woraufhin der schwer herzkranke Mann laut Obduktion an einem akuten Herzinfarkt starb. Zu Beginn des Prozesses bestritt der Angeklagte eine Tötungsabsicht.

Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert Taiwan

Taipeh - Ein Erdbeben hat Taiwan erschüttert. Das Epizentrum lag 90 Kilometer östlich der Küstenstadt Hualien im Meer, wie das seismologische Zentrum in Taipeh berichtete. Die Erdstöße waren auf der ganzen Insel zu spüren. Auch der Bahnverkehr war betroffen: 17 Züge mit 2.680 Insassen wurden gestoppt oder verlangsamt, berichtete die Nachrichtenagentur CNA. Schäden oder Verletzte wurden nicht bekannt, doch zeigten sich Seismologen beunruhigt über die Häufigkeit starker Erdstöße.

Boot im Atlantik gekentert: Dutzende Migranten ertrunken

Rabat - Mindestens 44 Migranten sind einer Hilfsorganisation zufolge vor der Küste der Westsahara ertrunken. Wie die Organisation Caminando Fronteras am Sonntag mitteilte, starben die Migranten, als ihr Boot kenterte. Die marokkanischen Behörden nahmen demnach zwölf Überlebende fest. Nur sieben Leichen wurden geborgen. Marokko kontrolliert den größten Teil der Westsahara. Jedes Jahr versuchen tausende Migranten, von der Westsahara aus die Kanarischen Inseln zu erreichen.

