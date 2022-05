Putin wirft Westen Plan zur Invasion Russlands vor

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Westen vorgeworfen, eine Invasion Russlands zu planen. Bei der Parade zum "Tag des Sieges" über das nationalsozialistische Deutschland am 9. Mai 1945 rechtfertigte Putin den Angriff auf die Ukraine am Montag damit, dass sich Russland habe wehren müssen. Der Westen bereite "die Invasion unseres Landes, einschließlich der Krim, vor". Der russische Präsident sprach erneut von einer "Spezialoperation" im Nachbarland Ukraine.

Selenskyj kritisiert Moskaus Aneignung von Sieg über Nazis

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich eine "Aneignung" des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg durch Russlands verbeten. "Heute feiern wir den Tag des Sieges über den Nationalsozialismus", sagte Selenskyj am Montag in einer Videobotschaft. "Wir sind stolz auf unsere Vorfahren, die gemeinsam mit anderen Nationen in der Anti-Hitler-Koalition den Nationalsozialismus besiegt haben."

Landwirtschaftsministerin Köstinger tritt zurück

Wien - Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag muss die Volkspartei eine neue Landwirtschaftsministerin suchen. Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt erklärt. Sie dürfte in die Privatwirtschaft wechseln. Wer ihr nachfolgt, steht noch nicht fest.

Van der Bellen lobt Zusammenhalt der EU zum Europatag

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundespräsident Alexander van der Bellen hat zum Europatag den Zusammenhalt der Europäer vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gewürdigt. "In diesem dunklen Tagen leuchten die Sterne der Europäischen Union besonders hell", sagte der Bundespräsident am Montag in seiner Rede im Haus der EU in Wien. "Präsident Putin hat rote Linien überschritten und Europa hat geantwortet."

Edtstadler enttäuscht von Ergebnissen der EU-Reformkonferenz

Wien - Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat sich enttäuscht über das Ergebnis der EU-Zukunftskonferenz gezeigt. Sie sei "leider nicht wie erhofft verlaufen", sagte Edtstadler am Montag bei der Präsentation des österreichischen Aktivitätenberichts zur Konferenz in Wien. "Zu viel Zeit ging mit prozeduralen Fragen und inter-institutionellen Streitigkeiten verloren. Zu wenig wurde über akute Probleme und konkrete Lösungen diskutiert", sagte die frühere EU-Abgeordnete.

SPÖ und FPÖ wollen Neuwahlen, NEOS Regierungsumbildung

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer will die Nachfolge der zurückgetretenen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) in den "kommenden Tagen" klären, wie er in einem Statement gegenüber der APA wissen ließ. Bis dahin werde Köstinger im Amt bleiben, so Nehammer. Die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ forderten indes Neuwahlen, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verlangte eine größere Regierungsumbildung.

Toter Vater in Tirol: Herzinfarkt laut Gutachten jederzeit

Innsbruck/Wörgl - Im Mordprozess gegen einen 30-jährigen Einheimischen am Landesgericht Innsbruck haben die Sachverständigen am Montag ihre Gutachten zur Todesursache des 52-jährigen Vaters des Angeklagten dargelegt. Laut Gerichtsmediziner Walter Rabl war der Mann an einem akuten Herzinfarkt verstorben - ein solcher hätte allerdings jederzeit eintreten können. Der 52-Jährige war nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seinem Sohn Ende August 2021 in Wörgl zusammengebrochen.

Mordprozess um im Jahr 2005 verschwundene Frau begonnen

Wien - Ein 65-Jähriger muss sich seit Montag am Wiener Landesgericht verantworten, weil er vor mehr als 16 Jahren seine von ihm getrennt lebende Ehefrau umgebracht haben soll. Den Geschworenen steht ein mehrtägiger Indizienprozess bevor. Weder gibt es eine Leiche noch ist bekannt, wie die Frau zu Tode gekommen sein soll. Die Staatsanwältin sprach ungeachtet dessen zu Beginn des Verfahrens von einer "geschlossenen Indizienkette". Der Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red