Auch Wirtschaftsministerin Schramböck vor Abgang

Wien - Der Abgang von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) dürfte nicht der einzige bleiben: Auch die seit Monaten als Ablösekandidatin gehandelte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) soll laut unbestätigten Informationen aus Regierungs- und Parteikreisen noch Montagnachmittag zurücktreten. Schramböck hatte am Vormittag noch an einer turnusmäßigen Sitzung des Tiroler ÖVP-Landesparteivorstandes teilgenommen.

Putin begründet Angriff auf Ukraine mit NATO-Aktivitäten

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine bei einer Militärparade in Moskau mit einer Bedrohung durch die NATO begründet. Das westliche Militärbündnis habe über die Jahre eine für Russland "absolut nicht hinnehmbare Bedrohung" geschaffen, sagte er am Montag in seiner mit Spannung erwarteten Ansprache auf dem Roten Platz zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Landwirtschaftsministerin Köstinger tritt zurück

Wien - Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag muss die Volkspartei eine neue Landwirtschaftsministerin suchen. Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt erklärt. Sie dürfte in die Privatwirtschaft wechseln. Wer ihr nachfolgt, steht noch nicht fest. Laut Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) soll dies in den nächsten Tagen geklärt werden.

Sri Lankas Regierungschef tritt zurück

Colombo - Sri Lankas Regierungschef Mahinda Rajapaksa ist nach heftigen Zusammenstößen zwischen Regierungsgegner und Anhängern Rajapaksas zurückgetreten. Der Regierungschef habe seine Kündigung bei Präsident Gotabaya Rajapaksa eingereicht, sagte ein Sprecher des Premiers am Montag. Der Präsident ist auch der Bruder des zurückgetretenen Premiers.

Präsidentenwahl auf Philippinen von Gewalt überschattet

Manila - Überschattet von gewaltsamen Attacken haben die Menschen auf den Philippinen einen neuen Präsidenten gewählt. Bei der Gewalt, vor allem im Süden des Inselstaates, kamen mindestens sechs Menschen ums Leben. Am Montagabend (Ortszeit) ging die Wahl offiziell zu Ende. Wegen der hohen Beteiligung und einiger Verzögerungen durften die Wahllokale aber noch geöffnet bleiben, um Wartende einzulassen. Wann vorläufige Ergebnisse vorliegen, war noch unklar.

Mordprozess um im Jahr 2005 verschwundene Frau begonnen

Wien - Ein 65-Jähriger muss sich seit Montag am Wiener Landesgericht verantworten, weil er vor mehr als 16 Jahren seine von ihm getrennt lebende Ehefrau umgebracht haben soll. Den Geschworenen steht ein mehrtägiger Indizienprozess bevor. Weder gibt es eine Leiche noch ist bekannt, wie die Frau zu Tode gekommen sein soll. Die Staatsanwältin sprach ungeachtet dessen zu Beginn des Verfahrens von einer "geschlossenen Indizienkette". Der Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig".

SPÖ und FPÖ wollen Neuwahlen, NEOS Regierungsumbildung

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer will die Nachfolge der zurückgetretenen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) in den "kommenden Tagen" klären, wie er in einem Statement gegenüber der APA wissen ließ. Bis dahin werde Köstinger im Amt bleiben, so Nehammer. Spekulationen, wonach Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die ebenfalls aus dem Bauernbund kommt, Köstinger nachfolgen könnte, wurden zurückgewiesen.

Toter Vater in Tirol: Nachbarn bezeugen Morddrohungen

Innsbruck/Wörgl - Ein 30-Jähriger hat sich am Montag wegen des Verdachts des Mordes an seinem Vater vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten müssen. Er soll den 52-Jährigen Ende August 2021 in Wörgl attackiert haben, woraufhin der schwer herzkranke Mann laut Obduktion an einem akuten Herzinfarkt starb. Der Angeklagte bestritt eine Tötungsabsicht. Gutachten zufolge war ein Herzinfarkt jederzeit möglich. Nachbarn bezeugten indes, dass der Sohn den Vater wiederholt mit dem Umbringen drohte.

