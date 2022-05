Landwirtschaftsministerin Köstinger tritt zurück

Wien - Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag muss die Volkspartei eine neue Landwirtschaftsministerin suchen. Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt erklärt. Sie dürfte in die Privatwirtschaft wechseln. Wer ihr nachfolgt, steht noch nicht fest. Laut Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) soll dies in den nächsten Tagen geklärt werden.

Auch Wirtschaftsministerin Schramböck tritt zurück

Wien/Innsbruck - Nach Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat am Montag auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) ihren Rücktritt offiziell bekannt gegeben. In einem Video auf Facebook bedankte sie sich auch bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der sie in die Regierung geholt hatte. Nähere Gründe für ihren Rücktritt oder die Nachfolge im Ressort gab sie nicht bekannt. Schramböck galt schon seit längerem als Ablösekandidatin in der ÖVP-Regierungsriege.

Opposition sieht Regierung nach Rücktritten am Ende

Wien - Nach den Rücktritten der beiden ÖVP-Ministerinnen, Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck, sieht die Opposition die türkis-grüne Regierung am Ende. Die 14. Umbildung zeige die "endgültige Handlungsunfähigkeit" der Regierung eindeutig auf, so der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz. Geht es nach SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heißt es überhaupt "Game Over für Türkis-Grün". Bereits nach Köstingers Rückzug hatten SPÖ und FPÖ Neuwahlen verlangt.

Putin begründet Angriff auf Ukraine mit NATO-Aktivitäten

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine bei einer Militärparade in Moskau mit einer Bedrohung durch die NATO begründet. Das westliche Militärbündnis habe über die Jahre eine für Russland "absolut nicht hinnehmbare Bedrohung" geschaffen, sagte er am Montag in seiner mit Spannung erwarteten Ansprache auf dem Roten Platz zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Sohn von Ex-Diktator Marcos führt bei Wahl in Philippinen

Manila - Bei der Präsidentenwahl auf den Philippinen hat sich am Montag ein Sieg von Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. abgezeichnet, Sohn des verstorbenen Diktators. Die Wahlbehörde gab nach Auszählung von 61 Prozent der Stimmen bekannt, dass Marcos über 21,7 Millionen Stimmen verfüge, mehr als zweimal so viele wie Vizepräsidentin Leni Robredo. Ein Sprecher von Marcos sagte CNN Philippinen, der Kandidat werde nicht über einen Sieg reden, bis endgültig ausgezählt worden sei.

Mordprozess um im Jahr 2005 verschwundene Frau begonnen

Wien - Ein 65-Jähriger muss sich seit Montag am Wiener Landesgericht verantworten, weil er vor mehr als 16 Jahren seine von ihm getrennt lebende Ehefrau umgebracht haben soll. Den Geschworenen steht ein mehrtägiger Indizienprozess bevor. Weder gibt es eine Leiche noch ist bekannt, wie die Frau zu Tode gekommen sein soll. Die Staatsanwältin sprach ungeachtet dessen zu Beginn des Verfahrens von einer "geschlossenen Indizienkette". Der Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig".

Toter Vater in Tirol: Geschworene beraten

Innsbruck/Wörgl - Ein 30-Jähriger hat sich am Montag wegen des Verdachts des Mordes an seinem Vater vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten müssen. Er soll den 52-Jährigen Ende August 2021 in Wörgl attackiert haben, woraufhin der schwer herzkranke Mann laut Obduktion an einem akuten Herzinfarkt starb. Der Angeklagte bestritt eine Tötungsabsicht. Gutachten zufolge war ein Herzinfarkt jederzeit möglich. Am Nachmittag zogen sich die Geschworenen zur Urteilsberatung zurück.

Schallenberg pocht in Sofia auf Tempo bei EU-Erweiterung

Wien/Sofia - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bei einem Besuch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia dazu gedrängt, bei der EU-Erweiterung in Südosteuropa zügig voranzuschreiten. "Wir dürfen den Westbalkan nicht verlieren. Wir müssen jetzt Gas geben", appellierte er am Montag an seine bulgarische Amtskollegin Teodora Gentschowska. Das EU-Mitglied Bulgarien blockiert in einem Streit um das gemeinsame historische Erbe den Start von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien.

