Landwirtschaftsministerin Köstinger tritt zurück

Wien - Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag muss die Volkspartei eine neue Landwirtschaftsministerin suchen. Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt erklärt. Sie dürfte in die Privatwirtschaft wechseln. Wer ihr nachfolgt, steht noch nicht fest. Laut Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) soll dies in den nächsten Tagen geklärt werden.

Auch Wirtschaftsministerin Schramböck tritt zurück

Wien/Innsbruck - Nach Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat am Montag auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) ihren Rücktritt offiziell bekannt gegeben. In einem Video auf Facebook bedankte sie sich auch bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der sie in die Regierung geholt hatte. Nähere Gründe für ihren Rücktritt oder die Nachfolge im Ressort gab sie nicht bekannt. Schramböck galt schon seit längerem als Ablösekandidatin in der ÖVP-Regierungsriege.

Opposition sieht Regierung nach Rücktritten am Ende

Wien - Nach den Rücktritten der beiden ÖVP-Ministerinnen, Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck, sieht die Opposition die türkis-grüne Regierung am Ende. Die 14. Umbildung zeige die "endgültige Handlungsunfähigkeit" der Regierung eindeutig auf, so der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz. Geht es nach SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heißt es überhaupt "Game Over für Türkis-Grün". Bereits nach Köstingers Rückzug hatten SPÖ und FPÖ Neuwahlen verlangt.

Putin begründet Angriff auf Ukraine mit NATO-Aktivitäten

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine bei einer Militärparade in Moskau mit einer Bedrohung durch die NATO begründet. Das westliche Militärbündnis habe über die Jahre eine für Russland "absolut nicht hinnehmbare Bedrohung" geschaffen, sagte er am Montag in seiner mit Spannung erwarteten Ansprache auf dem Roten Platz zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Sohn von Ex-Diktator Marcos führt bei Wahl in Philippinen

Manila - Bei der Präsidentenwahl auf den Philippinen hat sich am Montag ein Sieg von Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. abgezeichnet, Sohn des verstorbenen Diktators. Die Wahlbehörde gab nach Auszählung von 61 Prozent der Stimmen bekannt, dass Marcos über 21,7 Millionen Stimmen verfüge, mehr als zweimal so viele wie Vizepräsidentin Leni Robredo. Ein Sprecher von Marcos sagte CNN Philippinen, der Kandidat werde nicht über einen Sieg reden, bis endgültig ausgezählt worden sei.

Wettlokal in Tirol überfallen

Jenbach - Im Tiroler Jenbach (Bezirk Schwaz) ist Montagnachmittag ein bewaffneter Überfall auf ein Wettlokal verübt worden. Ein bisher unbekannter Täter bedrohte dabei einen Angestellten mit einer schwarzen Pistole, zwang ihn den Tresor zu öffnen, packte das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe in einen schwarzen Rucksack und flüchtete zu Fuß, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Eine Alarmfahndung war im Gange und verlief bis zum Abend erfolglos. Verletzt wurde niemand.

Forderungen nach rascher Regierungsbildung in Nordirland

Belfast/London - Nach dem historischen Erfolg der pro-irischen Partei Sinn Fein bei der Parlamentswahl in Nordirland steigt der Druck auf die Protestantenpartei DUP, ihre Blockadehaltung bei der Bildung einer Einheitsregierung zu beenden. Mahnungen zu einer raschen Regierungsbildung kamen aus London, Dublin und Washington. Großbritanniens Nordirland-Minister Brandon Lewis traf sich am Montag in Belfast mit Vertretern der wichtigsten Parteien der zum Vereinigten Königreich gehörenden Provinz.

Verwester Wanderer in Tirol: Identität geklärt

Zirl - Die Identität einer im April in einem Zelt im Bereich östlich der Martinswand zwischen Zirl und Innsbruck aufgefunden, komplett skelettierten männlichen Leiche ist geklärt: Es handelte sich um einen im Jahr 1963 geborenen Österreicher, der vor mehreren Jahren verstorben sein dürfte, teilte die Tiroler Polizei am Montag mit. Dies sei anhand einer DNA-Untersuchung festgestellt worden.

Wiener Börse schließt sehr schwach, ATX mit minus 3,6 Prozent

Wien - Die Wiener Börse ist am Montag mit schweren Verlusten aus dem Handel gegangen. Im Späthandel brachte vor allem eine schwache Stimmung an der Wall Street die Aktienkurse unter Druck. Der ATX schloss den vierten Tag in Folge mit Abgaben. Er verlor satte 3,60 Prozent auf 3.008,02 Punkte. Mit Blick auf die Einzelwerten rasselten AT&S um 7,1 Prozent hinab. OMV verbilligten sich um 6,7 Prozent und Verbund um 6,5 Prozent.

