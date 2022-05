Neue ÖVP-Ministerriege wird präsentiert

Wien - Nach den Rücktritten der Ministerinnen Margarete Schramböck (Wirtschaft) und Elisabeth Köstinger (Landwirtschaft) stellt die ÖVP heute, Dienstag, die neuen Köpfe im türkis-schwarzen Regierungsteam vor. Kanzler Karl Nehammer hat für 13 Uhr zu einer Pressekonferenz in die Politische Akademie geladen. Dem Vernehmen nach soll Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig neuer Landwirtschaftminister werden. Arbeitsminister Martin Kocher dürfte die Wirtschaftsagenden dazubekommen.

Angriffe auf Ostukraine verstärkt - Auch Odessa beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Odessa - Im Osten und im Süden der Ukraine haben sich die Kämpfe am Dienstag verstärkt. Im Donbass bereiteten sich die russischen Truppen weiterhin auf Vorstöße in den Regionen Lyman und Sewerodonezk vor, teilte der ukrainische Generalstab mit. Bei Raketenangriffen auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sollen in der Nacht auf Dienstag mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden sein. Weiter angegriffen wird auch das Asow-Stahlwerk in Mariupol.

USA haben Hinweise für Deportierung nach Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das US-Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass Ukrainer von russischen Truppen gewaltsam nach Russland gebracht werden. "Ich kann nicht sagen, wie viele Lager es gibt oder wie sie aussehen", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag. "Aber wir haben Hinweise darauf, dass Ukrainer gegen ihren Willen nach Russland gebracht werden", sagte Kirby. Er nannte dieses Verhalten "skrupellos".

Proteste nach Präsidentenwahl auf den Philippinen

Manila - Nach der Präsidentenwahl auf den Philippinen haben Hunderte Menschenrechtsaktivisten und Studenten vor dem Büro der Wahlkommission in Manila demonstriert. Sie warfen der Behörde Wahlbetrug vor und wollen den nach einer inoffiziellen Auszählung erwarteten Sieg von Diktatorensohn Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. nicht anerkennen. Bei der Abstimmung am Montag hatten Beobachtern zufolge Tausende Bürger aufgrund von Fehlfunktionen der Stimmenzählmaschinen nicht wählen konnten.

ÖVP-Finanzen: Wallners elektronische Geräte wurden ersetzt

Wien/Bregenz - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat eigenen Angaben zufolge zwar ein neues Handy und ein neues Tablet erhalten, Handydaten seien aber keine gelöscht worden, betont er. Das stellte Wallner nach einem Bericht der "ZiB2" vom Montag fest. In diesem hatte es geheißen, das Handy sei möglicherweise "gelöscht" worden. Die elektronischen Geräte zu ersetzen sei "seit längerem vorgesehen gewesen", wurde betont.

Erhebungen nach Zugsunglück im Bezirk Mödling

Münchendorf - Nach dem Zugsunglück auf der Pottendorfer Linie in Münchendorf (Bezirk Mödling) am Montagabend mit einem Todesopfer, drei Schwer- und neun Leichtverletzten haben am Dienstag die Erhebungen zur Klärung der Ursache angedauert. Ein "Ventus"-Zug der Raaberbahn war entgleist. Einer der sechs Wagen der Doppelgarnitur stürzte in ein Feld. Ein zweiter blieb ebenfalls seitlich auf der Böschung neben den Gleisen liegen.

Demonstranten in Sri Lanka setzen Dutzende Häuser in Brand

Colombo - Auf Sri Lanka hat die Armee protestierende Regierungskritiker abgehalten, die Residenz des zurückgetretenen Premiers Mahinda Rajapaksa zu stürmen. Sie setzten dazu in der Nacht auf Dienstag Tränengas ein und gaben Warnschüsse ab, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt wurden im Zuge der Proteste mehr als 70 Häuser und Büros von Mitgliedern der Familie des Premiers und des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa, seines Bruders, sowie von ehemaligen Ministern und Abgeordneten angezündet.

Südkoreas Präsident verlangt atomare Abrüstung Nordkoreas

Seoul - Südkoreas neuer Präsident Yoon Suk-yeol hat nach seiner Vereidigung die vollständige nukleare Abrüstung Nordkoreas verlangt - und damit einen schärferen Ton im innerkoreanischen Konflikt angekündigt. In seiner Antrittsrede sagte Yoon am Dienstag vor der Nationalversammlung in Seoul, die Atomwaffen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un seien eine Bedrohung für die Sicherheit Südkoreas, der Region und der ganzen Welt.

