Angriffe auf Ostukraine verstärkt - Auch Odessa beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Odessa - Im Osten und im Süden der Ukraine haben sich die Kämpfe am Dienstag verstärkt. Im Donbass bereiteten sich die russischen Truppen weiterhin auf Vorstöße in den Regionen Lyman und Sewerodonezk vor, teilte der ukrainische Generalstab mit. Bei Raketenangriffen auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sollen in der Nacht auf Dienstag mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden sein. Weiter angegriffen wird auch das Asow-Stahlwerk in Mariupol.

ÖVP-Finanzen: WKStA leitet Ermittlungen gegen Wallner ein

Wien/Bregenz - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat in der Affäre um den Wirtschaftsbund Vorarlberg nun Ermittlungsverfahren gegen drei Verdächtige eingeleitet. Darunter ist auch Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), wie die "VN" am Dienstagvormittag berichteten. Wallner bestätigte die Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegenüber der APA. Er sah dies als eine "Möglichkeit, dem politischen Hochschaukeln dieser Lüge ein Ende zu setzen".

Erhebungen nach Zugsunglück im Bezirk Mödling

Münchendorf - Nach dem Zugsunglück auf der Pottendorfer Linie in Münchendorf (Bezirk Mödling) am Montagabend mit einem Todesopfer, drei Schwer- und neun Leichtverletzten haben am Dienstag die Erhebungen zur Klärung der Ursache angedauert. Ein "Ventus"-Zug der Raaberbahn war entgleist. Einer der sechs Wagen der Doppelgarnitur stürzte in ein Feld. Ein zweiter blieb ebenfalls seitlich auf der Böschung neben den Gleisen liegen.

Neue ÖVP-Ministerriege wird präsentiert

Wien - Nach den Rücktritten der Ministerinnen Margarete Schramböck (Wirtschaft) und Elisabeth Köstinger (Landwirtschaft) stellt die ÖVP heute, Dienstag, die neuen Köpfe im türkis-schwarzen Regierungsteam vor. Kanzler Karl Nehammer hat für 13 Uhr zu einer Pressekonferenz in die Politische Akademie geladen. Dem Vernehmen nach soll Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig neuer Landwirtschaftminister werden. Arbeitsminister Martin Kocher dürfte die Wirtschaftsagenden dazubekommen.

USA erreichten traurige Marke von einer Million Corona-Toten

Washington - Die Glocken der Kathedrale der US-Hauptstadt Washington haben am Montag 1.000 Mal geläutet. Die USA erinnerten damit an die rund eine Million Corona-Tote seit Beginn der Pandemie. Jeder Glockenschlag stand dabei für tausend Todesfälle. "Heute haben wir einen tragischen Meilenstein in unserem Land erreicht: Eine Million Amerikaner sind an den Folgen von Covid-19 gestorben", sagte der Dekan der Kathedrale, Randolph Marshall Hollerith. Das sind mehr als in jedem anderen Land.

Innenministerium wird in U-Ausschuss beleuchtet

Wien - Vorgänge im Innenministerium - von Postenbesetzungen bis zu den Ibiza-Ermittlungen - werden in dieser Woche im ÖVP-Untersuchungsausschuss vorrangig beleuchtet. Im Fokus der Befragungen werden dabei vor allem die sichergestellten Handy-Chats des ehemaligen Kabinettschefs Michael Kloibmüller stehen, der am Dienstag als Auskunftsperson geladen ist. Vor ihm an der Reihe ist der ehemalige Direktor des Bundeskriminalamts Franz Lang.

Proteste nach Präsidentenwahl auf den Philippinen

Manila - Nach der Präsidentenwahl auf den Philippinen haben Hunderte Menschenrechtsaktivisten und Studenten vor dem Büro der Wahlkommission in Manila demonstriert. Sie warfen der Behörde Wahlbetrug vor und wollen den nach einer inoffiziellen Auszählung erwarteten Sieg von Diktatorensohn Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. nicht anerkennen. Bei der Abstimmung am Montag hatten Beobachtern zufolge Tausende Bürger aufgrund von Fehlfunktionen der Stimmenzählmaschinen nicht wählen konnten.

43 Festnahmen bei Großrazzia gegen Mafia in Rom

Rom - Im Rahmen einer groß angelegten Razzia gegen die Mafia-Organisation 'Ndrangheta in Rom sind am Dienstag 43 Personen festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, Geld aus kriminellen Aktivitäten gewaschen zu haben, indem sie beispielsweise Strohmännern Lokale anvertraut haben, teilte die Polizei mit. Die 'Ndrangheta, die als Italiens mächtigste Mafiaorganisation gilt, sei in Rom in viele Wirtschaftsbereiche eingedrungen, wie Fischerei, Bäckereien und Lederproduktion, hieß es.

