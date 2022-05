Angelobung der "Neuen" in der Hofburg

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch wieder einmal Besuch zwecks Angelobung. Der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sowie Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) werden vom Staatsoberhaupt mit ihren Aufgaben betraut. Zudem erhält Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die Wirtschaftsagenden hinzu.

Österreich scheitert im Halbfinale des Song Contests

Turin/Wien - LUM!X und Pia Maria sind draußen: Das österreichische Teenagerduo hat am Dienstagabend im 1. Halbfinale des 66. Eurovision Song Contest von Turin sein Finalticket verpasst. Mit ihrem Dancetechnolied "Halo" und dem Startplatz mit der Unglücksnummer 13 gelang ihnen nicht, unter die ersten Zehn zu kommen und sich einen Startplatz für die Endrunde zu sichern. Das Finale des größten Musikbewerbs der Welt findet somit zum dritten Mal in Folge ohne Österreich statt.

UNO-Chef Guterres bei Van der Bellen und Nehammer

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres besucht von Mittwoch bis Freitag Österreich. Anlass ist das Frühjahrstreffen des höchsten Koordinations- und Strategiegremiums der Vereinten Nationen, das unter der Leitung von Guterres am UNO-Sitz in Wien stattfindet. Während des Besuches sind am Mittwoch Arbeitsgespräche mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Außenminister Alexander Schallenberg und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka vorgesehen.

Ein Toter bei russischen Angriffen bei Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei neuen russischen Angriffen in der Umgebung der südostukrainischen Stadt Saporischschja sind am Dienstagabend mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. Nach Angaben der Regionalverwaltung seien vor allem Wohngebäude in Orechowo getroffen worden, berichtete die "Ukrajinska Prawda". Wegen der Intensität des Beschusses sei vorübergehend die Zustellung humanitärer Hilfe in den Ort unterbrochen worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Holzer-Nachfolger in SoKo Tape wird im U-Ausschuss befragt

Wien - Im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss ist am Mittwoch der aktuelle Leiter der "SoKo Tape", Dieter Csefan, geladen. Sein Vorgänger, der nunmehrige Bundeskriminalamtschef Andreas Holzer, hat seinen für Mittwoch geplanten Auftritt im ÖVP-Untersuchungsausschuss wegen eines Krankenhausaufenthalts abgesagt.

ÖVP-Finanzen - Vorarlberger Landesregierung vor Zerreißprobe

Bregenz - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sieht sich am Mittwoch mit einem Misstrauensantrag der Opposition konfrontiert. Zwar dürfte in der Landtagssitzung (ab 9.00 Uhr) keine Mehrheit für eine Abwahl von Wallner zustande kommen, doch könnte die schwarz-grüne Landesregierung fallen - dann nämlich, falls die Grünen den Misstrauensantrag der Oppositionsparteien FPÖ, SPÖ und NEOS mittragen. Ob sie das tun werden, stand bis Dienstagabend nicht fest.

Musk will nach Twitter-Übernahme Verbannung Trumps aufheben

San Francisco/Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump kann sich Hoffnungen machen, rechtzeitig zum Rennen ums Weiße Haus 2024 zu Twitter zurückkehren zu können. Tech-Milliardär Elon Musk, der gerade dabei ist, Twitter zu übernehmen, würde Trump wieder auf die Plattform lassen. Die Entscheidung, Trump zu verbannen, sei "moralisch falsch und einfach nur dumm" gewesen, kritisierte Musk am Dienstag in einem Videointerview bei einer Veranstaltung der "Financial Times".

Schießbefehl nach tödlichen Ausschreitungen in Sri Lanka

Colombo - Nach den tödlichen Ausschreitungen in Sri Lanka haben die Behörden den Schießbefehl erteilt, um weitere Unruhen zu unterdrücken. Die Sicherheitskräfte seien angewiesen worden, auf jeden zu schießen, der öffentliches Eigentum plündert oder Menschenleben gefährdet, erklärte das Verteidigungsministerium am Dienstag. Am Vortag war bereits eine Ausgangssperre verhängt worden, der sich die Menschen vielerorts jedoch widersetzten.

