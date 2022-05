Drei statt vier neue Regierungsmitglieder angelobt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte am Mittwoch wieder einmal Besuch zwecks Angelobung. Es waren allerdings nur drei von vier, denn der designierte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig wurde positiv auf Corona getestet. Somit hat Van der Bellen nur Arbeitsminister Martin Kocher auch als Wirtschaftsminister, Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) angelobt.

Geländegewinne rund um ukrainische Großstadt Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben Geländegewinne rund um die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten des Landes vermeldet. "Die Besatzer werden nach und nach aus Charkiw zurückgedrängt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht auf Mittwoch in einer Videobotschaft. Unterdessen rückten russische Truppen im Donbass weiter vor. Auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer dauern die Kämpfe indes weitere an. In der Hafenstadt Mariupol gab es weiterhin russische Angriffe.

Holzer-Nachfolger in SoKo Tape wird im U-Ausschuss befragt

Wien - Im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss ist am Mittwoch der aktuelle Leiter der "SoKo Tape", Dieter Csefan, geladen. Ihm wird von der Opposition vorgehalten, die mittlerweile in Auflösung befindliche Sondereinheit der Polizei mit ÖVP-nahen Personen besetzt zu haben. Sein Vorgänger, der nunmehrige Bundeskriminalamtschef Andreas Holzer, hat seinen für Mittwoch geplanten Auftritt im ÖVP-Untersuchungsausschuss wegen eines Krankenhausaufenthalts hingegen abgesagt.

Hitzewelle schädigt Korallen des Great Barrier Reef massiv

Sydney - Die andauernde Hitzewelle in Australien hat einem Regierungsbericht zufolge mehr als 90 Prozent der Korallen des Great Barrier Reefs geschädigt. "Der Klimawandel schreitet voran, und das Riff bekommt die Folgen bereits zu spüren", hieß es in dem Bericht vom Dienstag. Von den 719 untersuchten Riffen wiesen dem Bericht zufolge 654 - oder 91 Prozent - einen gewissen Grad an Korallenbleiche auf. Die aktuelle Hitzewelle hält schon seit Dezember an.

Wohnungsinhaber nach Zimmerbrand in Wien-Penzing gestorben

Wien - Der Wohnungsinhaber ist bei einem Zimmerbrand in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing am Dienstagabend ums Leben gekommen. Das berichtete der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, am Mittwoch. Die Einsatzkräfte waren demnach kurz vor 19.00 Uhr alarmiert worden. Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Stock des vierstöckigen Wohnhauses ausgebrochen.

