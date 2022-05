Drei statt vier neue Regierungsmitglieder angelobt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte am Mittwoch wieder einmal Besuch zwecks Angelobung. Es waren allerdings nur drei von vier, denn der designierte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig wurde positiv auf Corona getestet. Somit hat Van der Bellen nur Arbeitsminister Martin Kocher auch als Wirtschaftsminister, Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) angelobt.

Häuser 2021 empfindlich verteuert

Wien - Der Hauskauf hat sich spürbar verteuert. Im österreichweiten Schnitt legten die Preise 2021 gegenüber dem Jahr davor um 13,4 Prozent zu, wie aus einer Marktanalyse des Immobilienvermittlers Remax basierend auf Daten von IMMOunited hervorgeht. Für ein herkömmliches Einfamilienhaus waren demnach typischerweise 314.352 Euro zu zahlen. Das waren um 37.081 Euro mehr als 2020. Im Fünfjahresvergleich sprangen die Preise um 51 Prozent nach oben, im Zehnjahresvergleich um 83 Prozent.

Fast 6.000 Corona-Neuinfektionen und acht Todesopfer

Wien - 5.991 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich in 24 Stunden hinzugekommen. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.955 positiven Tests, aber unter den 6.760 vom vorigen Mittwoch. Acht weitere Todesfälle bedeuten laut Innen- und Gesundheitsministerium bisher 18.279 Pandemie-Opfer, dabei fehlen aber noch Mitte April angekündigte Nachmeldungen. Im Spital lagen noch 872 Infizierte, 53 weniger als am Vortag. Darunter sind 78 Intensivpatienten (minus eins).

Marcos reklamiert Wahlsieg auf Philippinen für sich

Manila - Auf den Philippinen hat sich Diktatorensohn Ferdinand "Bongbong" Marcos junior zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Nach einer inoffiziellen Auszählung von 98 Prozent der Stimmen errang der 64-Jährige bei der Wahl am Montag einen Erdrutschsieg. "Er wird der 17. Präsident der Philippinen sein", verkündete sein Sprecher Victor Rodriquez am Mittwoch in der Hauptstadt Manila. Das offizielle Ergebnis kann aber nur der Kongress aus Senat und Abgeordnetenhaus verkünden.

Geländegewinne rund um ukrainische Großstadt Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben Geländegewinne rund um die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten des Landes vermeldet. "Die Besatzer werden nach und nach aus Charkiw zurückgedrängt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht auf Mittwoch in einer Videobotschaft. Unterdessen rückten russische Truppen im Donbass weiter vor. Auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer dauern die Kämpfe indes weitere an. In der Hafenstadt Mariupol gab es weiterhin russische Angriffe.

"SoKo Tape"-Leiter übt im U-Ausschuss Kritik an der WKStA

Wien - Der aktuelle Leiter der "SoKo Tape", Dieter Csefan, hat am Mittwoch im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss Einblick in die Ermittlungen gegeben und die Arbeit seiner Einheit verteidigt. Kritik übte er an der Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ilse-Maria Vrabl-Sanda, insbesondere an deren Schreiben, in dem die WKStA der SoKo die Zusammenarbeit aufkündigte. Darüber sei er "schockiert" gewesen.

Hitzewelle schädigt Korallen des Great Barrier Reef massiv

Sydney - Die andauernde Hitzewelle in Australien hat einem Regierungsbericht zufolge mehr als 90 Prozent der Korallen des Great Barrier Reefs geschädigt. "Der Klimawandel schreitet voran, und das Riff bekommt die Folgen bereits zu spüren", hieß es in dem Bericht vom Dienstag. Von den 719 untersuchten Riffen wiesen dem Bericht zufolge 654 - oder 91 Prozent - einen gewissen Grad an Korallenbleiche auf. Die aktuelle Hitzewelle hält schon seit Dezember an.

Anderl tritt wieder als Arbeiterkammer-Präsidentin an

Wien - "Persönliche Erklärung" einmal anders: Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl (59) nutzte dieses Instrument am Mittwoch nicht für einen erwarteten Rücktritt, sondern für die Ankündigung, im Jahr 2024 ein weiteres Mal für diese Funktion zu kandidieren. Die Zustimmung ihrer Fraktion für diesen Plan hat sie sich bereits abgeholt.

