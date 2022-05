Geländegewinne rund um ukrainische Großstadt Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben Geländegewinne rund um die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten des Landes vermeldet. "Die Besatzer werden nach und nach aus Charkiw zurückgedrängt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht auf Mittwoch in einer Videobotschaft. Unterdessen rückten russische Truppen im Donbass weiter vor. Auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer dauern die Kämpfe indes weitere an. In der Hafenstadt Mariupol gab es weitere russische Angriffe.

Guterres: Weiterer Einsatz für Evakuierungen aus Ukraine

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen weiteren Einsatz der Vereinten Nationen für die Evakuierung von Zivilisten im Ukraine-Krieg und für Ernährungssicherheit versichert. Die Kontakte zu den russischen und ukrainischen Stellen seien aufrecht, sagte Guterres nach einem Treffen mit bei Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) am Mittwoch in Wien.

Ukraine reduziert Gas-Transit, noch keine größeren Folgen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zweieinhalb Monate nach dem Einmarsch russischer Truppen hat die Ukraine die Lieferungen von russischem Gas in Richtung Europa reduziert. Über das besonders umkämpfte ostukrainische Gebiet Luhansk floss seit Mittwochmorgen kein russisches Gas mehr in Richtung Westen, wie übereinstimmend aus ukrainischen und russischen Quellen hervorging. Größere Auswirkungen auf die Versorgung Mittel- und Westeuropas hat das nach Behördenangaben bisher aber nicht.

Pro-russische Behörden in Cherson wollen um Annexion bitten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Cherson - Die pro-russischen Behörden im besetzten Cherson wollen einem Medienbericht zufolge um die Eingliederung der südukrainischen Region in Russland bitten."Die Stadt Cherson - das ist Russland", sagte der prorussische Vizechef der Militär- und Zivilverwaltung von Cherson, Kirill Stremoussow, am Mittwoch der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge.

Österreich scheitert im Halbfinale des Song Contests

Turin/Wien - LUM!X und Pia Maria sind draußen: Das österreichische Teenagerduo hat am Dienstagabend im 1. Halbfinale des 66. Eurovision Song Contest von Turin sein Finalticket verpasst. Mit ihrem Dancetechnolied "Halo" und dem Startplatz mit der Unglücksnummer 13 gelang ihnen nicht, unter die ersten Zehn zu kommen und sich einen Startplatz für die Endrunde zu sichern. Das Finale des größten Musikbewerbs der Welt findet somit zum dritten Mal in Folge ohne Österreich statt.

Mann tötete in Wien 87-jährige Mutter und sich selbst

Wien - Ein 57-Jähriger soll in einer Wohnung in Wien-Landstraße seine 87 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Eine Heimhilfe fand am Mittwochnachmittag beide Personen leblos mit Schussverletzungen auf. In der Wohnung in der Nähe des Stadtparks wurden eine Schusswaffe sowie ein Abschiedsbrief gefunden und sichergestellt, teilte die Polizei mit. Die bisherigen Erkenntnissen deuteten auf Mord und Suizid hin. Durch die Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Obduktion angeordnet.

London lehnt EU-Vorschläge zu Nordirland ab

London - Der Streit um Brexit-Regeln für Nordirland droht zu einem Handelskrieg zwischen der EU und Großbritannien zu werden. Die britische Außenministerin Liz Truss wies EU-Vorschläge zur Änderung des sogenannten Nordirland-Protokolls am Mittwoch brüsk zurück. Damit rückt eine einseitige Aufkündigung des mühsam ausgehandelten Vertragswerks immer näher. Die EU drohte, dann sei auch das Brexit-Handelsabkommen in Gefahr.

Verdacht der grob fahrlässigen Tötung nach Zugsunglück in NÖ

Münchendorf/Eisenstadt - Nach dem Zugsunglück vom Montagabend auf der Pottendorfer Linie in Münchendorf (Bezirk Mödling) ermittelt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt laut Behördensprecher Erich Habitzl wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Die Polizei hat die Arbeit am Ort des Geschehens abgeschlossen. Die Unfallursache stand weiterhin nicht fest. Es werde "menschliches Versagen" vermutet, hieß es seitens der Raaberbahn.

Wiener Börse legt merklich zu, ATX gewinnt 1,8 Prozent

Wien - Die Wiener Börse ist am Mittwoch in einem starken internationalen Umfeld mit merklichen Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Höher als erwartete US-Inflationszahlen hatten den ATX zwischendurch zwar wieder an die Vortageslinie gebracht. Im Späthandel legte der heimische Leitindex dann aber zu und schloss 1,79 Prozent höher bei 3.082 Einheiten. Die schwerer gewichteten Banken Bawag, Raiffeisen Bank International und Erste Group gewannen jeweils zwischen ein und 2,2 Prozent.

