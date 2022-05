Geländegewinne rund um ukrainische Großstadt Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben Geländegewinne rund um die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten des Landes vermeldet. "Die Besatzer werden nach und nach aus Charkiw zurückgedrängt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht auf Mittwoch in einer Videobotschaft. Unterdessen rückten russische Truppen im Donbass weiter vor. Auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer dauern die Kämpfe indes weitere an. In der Hafenstadt Mariupol gab es weitere russische Angriffe.

Guterres: Weiterer Einsatz für Evakuierungen aus Ukraine

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen weiteren Einsatz der Vereinten Nationen für die Evakuierung von Zivilisten im Ukraine-Krieg und für Ernährungssicherheit versichert. Die Kontakte zu den russischen und ukrainischen Stellen seien aufrecht, sagte Guterres nach einem Treffen mit bei Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) am Mittwoch in Wien.

Ukraine reduziert Gas-Transit, noch keine größeren Folgen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zweieinhalb Monate nach dem Einmarsch russischer Truppen hat die Ukraine die Lieferungen von russischem Gas in Richtung Europa reduziert. Über das besonders umkämpfte ostukrainische Gebiet Luhansk floss seit Mittwochmorgen kein russisches Gas mehr in Richtung Westen, wie übereinstimmend aus ukrainischen und russischen Quellen hervorging. Größere Auswirkungen auf die Versorgung Mittel- und Westeuropas hat das nach Behördenangaben bisher aber nicht.

Mann tötete in Wien 87-jährige Mutter und sich selbst

Wien - Ein 57-Jähriger soll in einer Wohnung in Wien-Landstraße seine 87 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Eine Heimhilfe fand am Mittwochnachmittag beide Personen leblos mit Schussverletzungen auf. In der Wohnung in der Nähe des Stadtparks wurden eine Schusswaffe sowie ein Abschiedsbrief gefunden und sichergestellt, teilte die Polizei mit. Die bisherigen Erkenntnissen deuteten auf Mord und Suizid hin. Durch die Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Obduktion angeordnet.

"SoKo Tape"-Leiter übt im U-Ausschuss Kritik an der WKStA

Wien - Der aktuelle Leiter der "SoKo Tape", Dieter Csefan, hat am Mittwoch im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss Einblick in die Ermittlungen gegeben und die Arbeit seiner Einheit seit Veröffentlichung des Ibiza-Videos Revue passieren lassen. Kritik übte er an der Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Ilse-Maria Vrabl-Sanda, insbesondere an deren Schreiben, in dem die WKStA der SoKo die Zusammenarbeit aufkündigte. Darüber sei er "schockiert" gewesen.

ÖVP-Finanzen - Misstrauensantrag gegen Wallner abgelehnt

Bregenz - Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bleibt im Amt. Ein Misstrauensantrag der Opposition gegen ihn ist am Mittwochmittag im Vorarlberger Landtag mit 25 zu elf Stimmen abgelehnt worden. Der grüne Regierungspartner hatte in der Landtagssitzung erklärt, den Antrag nicht mitzutragen - man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, wolle aber für Stabilität sorgen, erklärte Klubobfrau Eva Hammerer.

Österreich scheitert im Halbfinale des Song Contests

Turin/Wien - LUM!X und Pia Maria sind draußen: Das österreichische Teenagerduo hat am Dienstagabend im 1. Halbfinale des 66. Eurovision Song Contest von Turin sein Finalticket verpasst. Mit ihrem Dancetechnolied "Halo" und dem Startplatz mit der Unglücksnummer 13 gelang ihnen nicht, unter die ersten Zehn zu kommen und sich einen Startplatz für die Endrunde zu sichern. Das Finale des größten Musikbewerbs der Welt findet somit zum dritten Mal in Folge ohne Österreich statt.

Zwei Kinder in deutscher Stadt Hanau vermutlich getötet

Hanau - In der Innenstadt von Hanau im deutschen Bundesland Hessen sind am Mittwoch zwei Kinder vermutlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen und gestorben. Nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Es gebe Anhaltspunkte für einen familiären Hintergrund der Tat, nähere Angaben dazu machte die Sprecherin nicht. Die Ermittler fahndeten zunächst erfolglos nach einem Verdächtigen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red